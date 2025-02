Irie Maffia 20 éves jubileumi koncert az MVM Dome-ban jegyek itt Az Irie Maffia 2025-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és ezt egy grandiózus koncerttel koronázzák meg 2025. március 15-én az MVM Dome-ban! Az Irie Maffia 2025-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és ezt egy grandiózus koncerttel koronázzák meg 2025. március 15-én az MVM Dome-ban! Ez az este nemcsak a rajongóknak, hanem a zenekarnak is különleges lesz, hiszen pontosan 20 évvel ezelőtt, 2005. március 15-én léptek először színpadra. A koncert nem egy hagyományos fellépés lesz, hanem egy látványos zenés-színházi show, amelyben visszatekintenek az elmúlt két évtized emlékezetes pillanataira. Az Irie Maffia a magyar zenei élet egyik legszínesebb és legsokoldalúbb csapata, amely a reggae, a hip-hop, a funk és a pop műfajait mesterien ötvözi. A zenekar frontemberei – többek között Sena, Columbo, MC Busa és MC Kemon – külön-külön is nagy sikereket értek el, de együtt igazi energiabombaként robbannak a színpadra. A jubileumi évben az együttes új dalokkal is készül, és őszre egy vadonatúj albumot is ígérnek. A március 15-i koncert azonban minden bizonnyal az év egyik legnagyobb zenei eseménye lesz, amelyet a rajongók nem hagyhatnak ki! Jegyek itt [2025.02.21.] Megosztom: