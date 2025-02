Először jön Magyarországra a leghíresebb tetováló zenész

Június 11-én az A38 Hajón ad koncertet, az egykori LA Ink sorozatból is ismert tetoválóművész, zenész Kat Von D, akit férje zenekara, a PRAYERS kísér egész európai turnéján.

Kat Von D mielőtt híres tetoválóművész lett és bestselleres író, naponta közel két órát ült a zongoránál és játszott. Lényegében a zene lett az első kreatív nyelve és legmegbízhatóbb csatornája. Ezt a kreatív erőt végül 2021-ben tárta a nyilvánosság elé, debütáló, Love Made Me Do It című lemezével, amit 2024-es My Side of the Mountain albuma követett.

Kat Von D zenéjét a jellegzetes diszkó goth hangzás különbözteti meg bármely más produkciótól, zenéjét erősen befolyásolja a synthwave, a new wave, a posztpunk és a 80-as évek más ikonikus elektronikus hangzása is. Ezt a sokszínű zeneiséget erősítik a szerelem, a sötétség és a sebezhetőség élményeiből született dalszövegek, így adva ki az egyszerre éteri és romantikusan hátborzongató báját zenéjének.



A rajongók nemcsak korábbi ismertsége okán vonzódnak Kat felejthetetlen és fejlődő zenei világához, hanem rengeteget lendített hírnevén magával ragadó, színházi előadásokra hajazó élő előadásmódja is. Kat Von D zenéje mellett alkotó művészete és a különleges vizuális történetmesélés révén is elkötelezett rajongótábort épített ki, így minden egyes koncertje egyedi és intim élményt nyújt.



A koncerten a zene, a hangulat és az érzelmek keveréke biztosítja a felejthetetlen estet, erre érdemes számítani június 11-én Budapesten is az A38 Hajó gyomrában. Az esten nem csak őt, de a férje által alapított, a világon első cholo goth zenekart, a PRAYERS-t is láthatja majd minden érdeklődő.



A koncertre az elővétel február 12-én 10 órától indul Kat Von D rajongói számára VAMPIRELOVE jelszóval, a regisztrált Live Nation tagok február 13-án, 10 órától élhetnek elővásárlási lehetőségükkel, a teljeskörű jegyértékesítés pedig február 14-én 10 órakor kezdődik.

