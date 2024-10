Ráadás F.O. System koncert márciusban Az F.O. System egyetlen 2024-es koncertjére minden jegy elkelt, annak érdekében pedig, hogy senki se maradjon teljesen F.O.-élmény nélkül, most bejelentettek egy ráadás koncertet 2025. március 7-re a Dürer Kertbe, amely ráadásul a zenekar egyetlen 2025-ös budapesti fellépése lesz. A ’90-es évek legendás underground zenekara, az F.O. System évente csak egy koncertre áll össze, így jelenéseik mindig különleges, kiemelt ünnepnek számítanak a zenekar és zenéjük kedvelői számára is. Az idei „összejövetel” november 9-én lesz a Dürer Kertben, de már október végére elkelt az összes jegy, így a nagy érdeklődésre való tekintettel a zenekar márciusban ad egy ráadás koncertet is, hogy akik lemaradtak, ott pótolhassák az élményt – a korán kelők pedig duplázhassanak. A március 7-i koncert egyben az F.O. System egyetlen budapesti fellépése is lesz 2025-ben, így nem érdemes kihagyni. Jegyek Fotó: Polgár Péter [2024.10.30.] Megosztom: