Massive Wagons visszatér Budapestre: április 29-én a Dürer Kertben lépnek fel az Airstrike társaságában! A Massive Wagons zenéjéből élőben idén kaphattak először ízelítőt a hazai rajongók, jövőre pedig a zenekar saját turnéjával tér vissza Budapestre, hogy ismét élvezhessük szórakoztató, energikus dalaikat. A Massive Wagons április 29-én az Airstrike társaságában robog be a Dürer Kertbe. A Massive Wagons 2009-ben puszta unalomból alakult, tagjai éheztek a hangos és élő zenére. A Baz Mills által vezetett brit rock erőmű minden tagja szívét, lelkét és verejtékét önti minden egyes koncertjükbe. Mindent 100%-os odaadással nyomnak, ezt a hagyományt rockbálványaiktól örökölték. A zenekar jelenleg az Earache nevű indie kiadó szárnyai alatt alkot, zenéjükkel többször ostromolták már a brit top 20-as lemezlistákat, egészen az impozáns 6. helyig jutva. De messze nem lassítanak. Fáradhatatlan energiájuk nem korlátozódik a színpadra, ez táplálja fáradhatatlan munkamoráljukat. A turnébusz szinte a második otthonuk, az Egyesült Királyságban és Európában is számtalan helyen megfordultak már és olyan legendákkal osztozhattak a színpadon, mint a Lynyrd Skynyrddel az arénákban, a The Wildhearts-szal és Ugly Kid Joe-val a klubokban, a The Darkness-szel és a Thunderrel a színházakban. A Massive Wagons mindegyik helyen megállta a helyét. A zenekar 2024-ben a Kissin' Dynamite előzenekaraként koncertezett szerte Európában – köztük Budapesten is -, de játszottak a Wackenen, a Mystic Festen és a Rock for People-on is. A csapat jövő tavasszal ismét útnak indul, úgyhogy egy igazi arculcsapó show-ra készülhetünk himnikus dallamokkal és mindent vagy semmit attitűddel. Ne hagyd ki a lehetőséget április 29-én, a Dürer Kertben, hogy elcsípd napjaink egyik legkeményebben hajtó rockzenekarát. A Massive Wagons vendége a német rock'n'roll formáció, az Airstrike lesz. Fotó: Rob Blackham [2024.11.18.]