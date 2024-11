Az Only The Poets első önálló budapesti koncertje: ne maradj le!

A brit banda Yungblud előtt már bizonyította milyen bulit tud csapni, most pedig itt az alkalom, hogy fülbemászó indie pop dalaikat önálló koncerten élvezhessük április 29-én, az A38 Hajó fedélzetén.

Az Only The Poets 2017-ben alakult Readingben, így a srácok zenei ízlésére a szülők lemezgyűjteménye mellett természetesen a híres Reading Festival is nagy hatással volt, különösen az Arctic Monkeys első headline műsora. Noha a srácok kezdetben csak álmodozhattak hasonló sikerekről, évek kemény munkája meghozta számukra az áhított elismerést: elsőként csak kis kocsmákban léptek fel pár fő előtt, majd a kocsmai fellépéseket és open mic szerepléseket lassan felváltották a rendes klubok és az előzenekaroskodás. Hamarosan elérkezett első önálló brit turnéjuk is. A srácok elmondása szerint ezek az idők fontos szerepet töltöttek be az életükben, hiszen a kis koncertek után mindig kimentek, hogy megismerjék a közönség tagjait. Ezeknek a kapcsolódásoknak köszönhetően vált az Only The Poets azzá a zenekarrá, amit ma ismerünk.

A koncert utáni találkozóknak köszönhetően hamar hűséges rajongókra találtak, akik – azóta egyre többen – folyamatosan támogatják a bandát. Noha a Covid miatti lezárások picit megtörték a folyamatosan úton lévő csapat lendületét, a szünetet arra használták fel, hogy egymással fejhallgatón keresztül folyamatosan kapcsolatban maradva kitalálják, hogyan szólhat a zenéjük a legjobban a felvételeken. Ennek az időszaknak a lenyomata a Waking In The Dark című számuk is, amelyet Tommy Longhurst (énekes, gitáros) egy nehéz időszakáról írt és ezzel szeretett volna kapaszkodót nyújtani mások számára is. A srácok nem szerették volna veszni hagyni a Covid előtti energiákat, így a lezárások alatt is rendszeresen tartottak videós listening party-kat, így bemutatva rajongóiknak az új dalaikat. Miután pedig végre kiszabadultak, készen álltak arra, hogy ne csak Anglia klubjait vegyék be, hanem bemutatkozzanak Európában is. 2022-ben csaknem 25 000-en váltottak jegyet a koncertjeikre. 2023-ban szerződtette őket a Virgin EMI Records is, újabb lendületet adva a zenekarnak. Az Only The Poets tagjai felléptek már többek közt Louis Tomlinson és Lewis Capaldi előtt is és olyan fesztiválokon játszottak, mint a Lollapalooza Paris vagy éppen a Reading Festival. A srácok 2024-ben Budapesten is felléptek Yungblud vendégeként, jövőre pedig önálló turnéval térnek vissza hozzánk. Az Only The Poets ellenálhatatlan dallamait április 29-én, az A38 Hajón hallhatjuk.

A koncertre a jegyek elsőként a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők december 2-án, 10 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés december 4-én, 10 órakor indul.

[2024.11.29.]