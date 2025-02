"2025-től sokat várok" - Horváth Erik interjú Horváth Erik neve egyre többször bukkan fel a hazai zenei színtéren. Fiatal tehetségként saját élményeit és érzéseit önti dalokba, amelyekben a magyar zenei hagyományok és a modern hangzásvilág egyaránt felfedezhető. Az alábbi interjúban Erik mesél inspirációiról, első dalairól, valamint arról, milyen tervei vannak 2025-re. Kik vagy mik inspirálták a zenei pályafutásodat, és milyen hatások formálták az egyedi stílusodat?

Kiskorom óta magyar előadókat hallgatok, egyébként a mai napig így teszek. Talán Horváth Tomi és társai inspiráltak nagyon akkoriban, majd később szélesebb lett az ízlésem zene terén, sok műfajjal tudok azonosulni, talán többek között ez is adhat a dalaimnak egyediséget. Mesélj az első dalaidról és az EP-dről – milyen élmények és gondolatok vezettek ezeknek a megírásához?

A "LENT" című dalom volt az első komolyabb munkám. Tavaly január elején adtam ki egy klippel. Ez a dal igazából az akkori belső ürességet tükrözte, amit éreztem, és ez az érzés köré építettem fel a dal szövegkörnyezetét is. Fontos nekem ez a dal, hiszen ebben volt akkor a legtöbb munkám. A klip "forgatókönyvét" én írtam össze vázlatszerűen, mit hogyan szeretnék, szerencsére a barátaim rengeteget segítettek ebben, és így tudott megvalósulni. Az első daltól az EP-ig tartó időszak nagyon nehéz volt számomra, személyes problémák halmozódtak fel, amit nem tudtam, hogyan kezeljek. Három napig otthon maradtam, nem mentem sehova, csak dalokat írtam a sötétben. Ezekből a dalokból áll össze az EP, és ezt magyarázza a cím: "3 NAP". 2024-re sok mindent elvesztettem, de ahogy telt az idő, összeszedtem magamat, és elkezdtem magammal és a zenével foglalkozni. Úgy érzem, rengeteget fejlődtem ez alatt az idő alatt, de messze még a cél. Miért választottad a "Vér" című dalhoz ezt a koncepciót, és hogyan készült a klip?

A klip koncepciója sok ötleten átfutott, mire elkészült. Maga a tartalom azt foglalja magába, hogy a zene húzott ki ebből az időszakból, de eközben tükrözi az akkori monotonitást és bánatot, amit pedig a dal ölel fel. Ugyanaz a barátom forgatta ezt a klipet is, aki már pár dalomban segített. Ez a forgatás már rugalmasabban ment, mint az előzők, jobban meg volt tervezve, és ebben is szerencsére segítettek a barátaim. Milyen terveid vannak 2025-re, és milyen új projekteken dolgozol jelenleg?

Jelenleg tavaszig próbálok pozitívabb dalokat írni és fejlődni. 2025-től sokat várok, és törekszem is minél ütősebb dalokkal előállni. Kikkel dolgozol együtt a zenei karriered során, és hogyan befolyásolják ők a munkádat?

Megismertem Stoky barátomat, akinek az otthoni kis stúdiójában vesszük fel a dalokat. Ő szokott a zene összeállításában és olykor a hangszerelésben is segíteni. A szöveg és a tervezettel én állok elő, a megvalósításban kérek segítséget általában. De a legtöbb munka feltörekvő előadóként sajnos rám nehezedik. [2025.02.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje AZONNALI BANK ÁTUTALÁSI HITELEK szolgáltatás [2025.02.21.]

AZONNALI ONLINE HITELEK szolgáltatás [2025.02.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu