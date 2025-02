Ritmusra dobban a szív - szombaton jön a 29. Dobosok Farsangja! Február 22-én, szombaton a Vigyázó Sándor Kulturális Központ megtelik ütemmel, energiával és a dobok lüktető hangjával – érkezik a 29. Dobosok Farsangja! A hazai ütőhangszeres világ egyik legizgalmasabb eseménye idén is várja a ritmus szerelmeseit. A Martonosi György által 31 éve elindított zenei gála ezúttal is pazar programot kínál. Délután mesterkurzusok, hangszerbemutatók és a legújabb dobtechnológiák mutatkoznak be, ahol a szakma nagyjai osztják meg tudásukat. Este pedig egy fergeteges, háromrészes koncert koronázza meg a napot, ahol olyan kiváló művészek lépnek színpadra, mint Kaltenecker-Markó, Szentmihályi Gábor “Michel”, Szendőfi Péter, Geröly Matyi, Kiss Endi, Szendi Gábor, Janca Dániel és Janca Ákos, Ferenczi Bebi és Tiszai Vivien, Kozák Rikárdó és a Bocskai Drum Corps. A rendezvényen kiemelt hangszerkészítők és oktatási intézmények is bemutatkoznak, így a látogatók nemcsak inspirálódhatnak, hanem szakmai kapcsolatokat is építhetnek, és megismerhetik a legfrissebb innovációkat. Ha a dobok dobogtatják meg a szíved, ezt az eseményt nem hagyhatod ki! [2025.02.21.] Megosztom: