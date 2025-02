Leos Carax francia filmrendező Budapestre érkezik a 15. Frankofón Filmnapokra Leos Carax a kortárs film egyik legizgalmasabb, legkiszámíthatatlanabb figurája. Legújabb, kísérleti önéletrajzi filmje, a Leos Carax: Ez nem én vagyok hazai premierjére Budapestre érkezik a február 27-én kezdődő 15. Frankofón Filmnapokra. Ehhez kapcsolódóan a Magyarországi Francia intézet, a Cinema Niche és a Puskin Mozi február 28-ától március 2-áig retrospektív vetítéssorozatot tart a rendező munkásságából, eredeti nyelven, magyar felirattal. Ennek keretében olyan meghatározó Carax-filmeket láthat a közönség, mint a Boy Meets Girl, a Rossz vér, A Pont-Neuf szerelmesei, az Annette és a Holy Motors. A vetítések után a közönség találkozhat a világ legnagyobb A-kategóriás filmfesztiváljain többszörösen díjazott alkotóval, aki ittléte során mesterkurzust is tart majd az ELTE és a Freeszfe hallgatóinak, oktatóinak. A költői vízióiról ismert, a világ legnagyobb A-kategóriás filmfesztiváljain többszörösen díjazott Leos Carax, igazi enfant terrible-ként robbant be a filmművészetbe. Még 24 éves sem volt, amikor 1984-ben bemutatták első nagyjátékfilmjét, a Boy Meets Girl-t, amely egyben első közös munkája állandó színészével, Denis Lavant-nal. Egy feltörekvő filmrendezőt éppen most hagyott el szeretője. A film – mely február 28-án, pénteken 19 órakor lesz látható a Puskin moziban - egy hozzá hasonlóan bajba jutott fiatal nővel (Mireille Perrier) való kapcsolatát követi nyomon. A vetítés után a közönség találkozhat Leos Carax-szal. Március 1-jén, szombaton 17 órakor vetítik az 1986-ban készült, az 1987-es Berlinálén Arany medvére jelölt és két díjat nyert Rossz vért Denis Lavant és Juliette Binoche főszereplésével. Az iróniával átitatott bűnügyi filmben Alexet felbérlik egy titokzatos vírus elleni ellenszer elrablására. A fiú mindeközben beleszeret a gengszterfőnök barátnőjébe, Annába és a helyzet egyre bonyolultabbá válik. Aznap 20.30-kor lesz műsoron az 1991-ben készült A Pont-Neuf szerelmesei című romantikus dráma, melyben a Lavant-Binoche páros már nem szikrázó kamaszok, hanem felnőtt emberek. Alex hajléktalan. Egy reggel megismerkedik Michele-lel, a fiatal festőnővel, aki attól fél, hogy megvakul, ezért menekül el rendezett polgári életéből. Egymásba szeretnek, és extatikus perceket élnek át a forradalom 200. évfordulóját ünneplő Párizsban. Alex annyira fél, hogy elveszíti a lányt, hogy mindent elpusztít, ami arra utalhat, hogy a lány szembetegsége gyógyítható. Március 2-án, vasárnap 14:30-kor Carax első musicalje, a 2021-ben New Yorkban készült, önéletrajzi ihletettségű Annette lesz látható Adam Driver és Marion Cotillard főszereplésével. A film egy sikeres komikus és egy ünnepelt operaénekesnő viharos szerelmét, házasságát, és közös gyermekük, Annette történetét énekli el. Az alkotást Arany Pálmára és Césarra jelölték legjobb film kategóriában. Carax 2021-ben Cannes-ban megkapta érte a legjobb rendező díját, 2022-ben pedig a César-díjat. Aznap 17:30-kor a 2013-as Holy Motors lesz műsoron, melyet legjobb film kategóriában César-díjra és Arany Pálmára jelöltek és mely Cannes-ban elnyerte az Awards of the Youth díjat. Egy luxusvilllából Monsieur Oscar (Denis Lavant) munkába indul. Limuzinja hátuljában teljesen átalakul, amikor pedig kiszáll, kezdetét veszi a show, és a színész egy teljesen más, új világ díszleteiben merül el. Monsieur Oscar kiváló alakítást nyújt minden szerepben, nézőként pedig sosem lehetünk biztosak benne, hogy melyik jelenet Monsieur Oscar valódi élete, hogy van-e olyan egyáltalán. Végül március 2-án, vasárnap 20:30-kor kerül sor Carax új filmje, a Leos Carax: Ez nem én vagyok bemutatójára. A kísérleti alkotás egy öntörvényű, kirobbanó energiájú filmes válasz arra a kérdésre, hogy hol tart most, több mint negyven évvel az első filmje után. A rendező saját szavaival: “Ez az én önarcképem, de én az enyémet tükör nélkül csináltam. Ez egy önarckép, hátulról. » A vetítés után közönségtalákozó.

Jegyvásárlás A neves francia filmrendező március 1-jén, szombaton 14:30-tól az ELTE és a Freszfe hallgatóinak tart mesterkurzust a CEU Nádor utcai épületében. A Magyarországi Francia Intézet szervezésében idén február 27. és március 9. között tartják a 15. Frankofón Filmnapokat Budapesten. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. [2025.02.23.]