Milady De Winter színre lép: Varga-Járó Sára debütál a Dóm téren Miladyjére talált a Szegedi Szabadtéri Játékok: Varga-Járó Sára alakítja A 3 testőr intrikusnőjének szerepét. A fiatal színművészt száz pályázó közül választotta ki a fesztivál új bemutatójának alkotócsapata. Izgatott találgatások között várják a Szegedi Szabadtéri rajongói A 3 testőrrel kapcsolatos legfrissebb híreket, hiszen a főhős muskétások, az ármányos Richelieu bíboros és a jóságos Constance után végre lehull a lepel a kalandmusical női antagonistáját alakító művész kilétéről is. Milady De Winter szerepére mintegy száz jelentkezőből húszat hallgatott meg személyesen Szente Vajk rendező, Károlyi Kati zenei vezető, Turi Lajos Péter koreográfus és Barnák László főigazgató. Most véget ér a várakozás: a fontos nőalakot Varga-Járó Sára formálhatja meg a Szabadtéri Játékok nagyszínpadán. A Vígszínház fiatal művésze rövid szabadbölcsészeti tanulmányok és modellkedés után, díszlet-jelmeztervezőként, maszkmesterként a színházi világban is tevékeny édesanyja bíztatására fordult a színpad felé, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Zenés színész szakán végzett. Anyaszínházában a musicalrajongók A padlás Sünijeként láthatják, de változatos szerepekben feltűnik gyermekdarabokban és lélektani drámákban, abszurd és zenés előadásokban egyaránt. Felfelé ívelő karrierjében az elmúlt években több „nagy első” lehetőség követte egymást. Már harmadévesként főszerepet kapott Tóth Barnabás Mesterjátszma című filmjében, majd színházi alakításai mellett kisfilmben, neves előadók koncertjein vendégfellépőként is megmutatta tehetségét; a legtöbben minden bizonnyal az egyik legsikeresebb magyar mozifilm, a Hogyan tudnék élni nélküled Lilijeként ismerik. Ezúttal újabb mérföldkő vár a művészre, aki, bár 15.000 néző előtt is énekelhetett már Demjén Ferenc koncertjén, hazánk legnagyobb és legkomolyabb múltú színházi játszóhelyén A 3 testőr augusztus 8-i bemutatóján debütál majd. Elmondta, a Dóm tér komoly ugrásnak ígérkezik a számára: "Szerintem a szakmában nekünk az, hogy részt vehetünk a Szegedi Szabadtérin, az egy lépcsőfok, presztízs. Ha oda meghívnak, az már egyfajta szakmai előrelépés. Mert nem minden nap énekelhetünk, játszhatunk ennyi embernek, úgyhogy mindenképpen megtiszteltetés az, hogy ebben részt vehetek; főleg ennyire fiatalon, a pályám elején" – vallja Varga-Járó Sára. Összetett feladat vár rá, hiszen központi szerepben, egy gyakran sablonosan ábrázolt nőt megformálva, komplex zeneiségű dalokat megszólaltatva kell kivennie a részét a férfiak uralta cselekmény alakításából. A színművész elárulta, a Jó újra itt című szóló, amellyel a szereplőválogatásra fel kellett készülniük a Milady-aspiránsoknak, az első pillanattól magával ragadta: "Amikor először meghallottam a dalt, azonnal úgy éreztem, hogy ezt a szerepet nagyon-nagyon szeretném eljátszani, annyira fülbemászó és rétegzett volt a dal” – hozzátette, a zeneszám különlegessége, egyúttal nehézsége számára abban rejlik, mert akár az egész szerep felépíthető belőle – „Éppen azért nehéz, mert megmutatja magát a karaktert: azt, hogy ő nem szimplán egy nő, aki a rossz oldalon áll, ha fogalmazhatunk így, az egyik „gonosz karakter”, de korántsem ennyire egydimenziós. Ebben a dalban benne van, valahol darabkákban, az ő egész életútja; a lírai részben a lelke, hogy neki is van szerelme, gyengesége, szíve, az erőteljesebb részekben pedig az a hatalmas erő, amit képvisel, az az akarat. Már legelső hallgatásra megfogott ez a nagyon nagy amplitúdó, amit hangterjedelemben is bejár a dal, és közlésben, érzelmileg is, ezért nagyon izgalmas munkának gondolom, mert sok mindent meg lehet benne mutatni, tényleg egy nagy feladat." Az előadás rendezője hangsúlyozta: a Milady nem magától értetődő ártatlanságában, kaméleonszerű sokoldalúságában látja a figura kulcsát. A színművésznő, aki zenei magabiztossága mellett már a szólóban is előtűnő szerepformáló készségével is meggyőzte az alkotókat, hasonlóképpen vélekedik: "Nagyon vagány, belevaló, bátor nőnek érzem, aki nem fél különböző módszereket alkalmazni a hatalom megszerzéséért, és azért, hogy többé ne tiporják el; de szerintem ezt mind a fájdalmából építi fel. Azért lesz izgalmas megformálni, mert sok színt bele lehet foglalni. Ezért nem feltétlen teljesen ellenszenves karakter, talán nagyon sokan át tudják majd érezni általa, hogy az életben adódnak nehézségek, van, amikor rossz döntést hozunk, ami rossz útra visz, de mindig mindennek megvan a miértje, és ezáltal együtt tudnak majd vele érezni, ami célom is!" Rétegzett, sok árnyalatot megmutató alakítását, csodaszép hangját augusztus 8., 9., 10., 15., 16-án láthatják-hallhatják a Szabadtéri nézői a Dóm téren, ahol Ember Márkhoz, Koltai-Nagy Balázshoz, Brasch Bencéhez, Veréb Tamáshoz, Feke Pálhoz és Kovács Gyopárhoz csatlakozik Rob és Ferdi Bolland, valamint André Breedland kalandmusicalében. Jegyvásárlás Szegedi Szabadtéri [2025.03.18.] Megosztom: