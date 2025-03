Fehér Tibor angol hercegként tér vissza a Dóm térre

Újabb népszerű színművész csatlakozik a Szegedi Szabadtéri Játékok idei bemutatójának illusztris szereplőgárdájához. Fehér Tibor Jászai Mari-díjas művész Buckingham herceg szerepében lép színre A 3 testőr kalandmusicalben.

Szinte a hazatérő magabiztosságával készül az ország legnagyobb színpadára Fehér Tibor. A Junior Prima és Jászai Mari-díjjal is kitüntetett művész 2018-ban lépett először a Dóm téri csillagtetős teátrum deszkáira, a Hegedős a háztetőn című, Alföldi Róbert-rendezte produkcióval. Fővárosi és vidéki színházakban megformált, igen sokrétű szerepei mellett is különösen kedves játszóhely számára a napfény városa. "Szeged csodálatos város, életvitelszerűen is tudnék ott élni: fantasztikus a halászlé, kedvesek az emberek, gyönyörű minden. Ha még Budapest közelében is lenne, sehová máshova nem költöznék, annyira szeretem a várost. Már-már bevett szokás, hogy a feleségem is jön velem, így tulajdonképpen egy nyaralás nekünk Szeged” – árulta el, hozzátéve, nemcsak a feltöltődést nyújtó úti cél, hanem a Fesztivál léptéke és hagyományai miatt is örömmel ragad meg minden lehetőséget, hogy itt játsszon. "A Szabadtéri ámulatba ejtő: szerintem minden színész életébe kell az élmény, hogy legalább egyszer felléphessen arra a színpadra. Molnár Piroskát szoktam idézni, aki egyszer azt mondta: „A világűrből két dolog látszik: a kínai nagy fal, és a gesztus, amit a Dóm téren csinálsz!" A sokoldalú színész számos újszegedi vendégelőadásban is számot adott már tehetségéről a nézőknek: „Az újszegedi színpadon is felléptem már, a Játékszínnel elvittük A dominógyilkosság című krimit, a Kölcsönlakás című komédiát, illetve az Őrült Nők Ketrecével, a Kultúrbrigáddal is jártunk Szegeden – voltam jó párszor, és fantasztikus élmény volt mindegyik."

Prózai és zenés produkciókban, karikírozásra alkalmat adó és árnyalt szerepformálást követelő előadásokban is nagy sikerrel lépett fel Szegeden. Elmondta, mindkét játszóhely hangulatát, lehetőségeit kedveli, ugyanakkor az elmúlt évek újszegedi, zöldövezeti intimitása után izgatottan készül az újabb nagyszínpadi feladatra: „A Dóm térre muszáj nagyszabásút alkotni: nagy díszlettel, látvánnyal – oda nagy show-t kell vinni is, csinálni is. Játékstílusban is más: ott Molnár Piroska szavai lépnek életbe” – vélekedik a színész, aki most kifejezetten érdekes karakterben mutatkozik meg a Szabadtérin.

Buckingham herceg alakját sokféleképpen jelenítik meg a Dumas-regény feldolgozásai: hol reménytelen szerelmes, hol gaz csábító, hol számító államférfi. Fehér Tibor elmesélte, még előtte áll, hogy Szente Vajk rendezővel közösen felvázolja az Anna francia királyné iránt régi, gyengéd érzelmeket tápláló, ám az angol koronához hű politikus Dóm téri arcképét, ám lelkesen készül a közös munkára leendő színpadi ellenfeleivel és szövetségeseivel, hiszen nem egy főszereplővel szoros kapcsolatot ápol. „Ez egy olyan csapat, akikkel a világ végére is elmennék. Már csak ezért sem volt bennem kérdőjel, igent mondjak-e a felkérésre vagy sem.” Főbb szerepekben Ember Márk, Koltai-Nagy Balázs, Brasch Bence, Veréb Tamás, Varga-Járó Sára, Kovács Gyopár és Feke Pál lép még fel a készülő kalandmusicalben, amelyet Szente Vajk a regényhez közelítő felfogásban, korhűen, ám a mai nézőket is elkápráztató megoldásokkal visz színre a Szabadtérin. „Szente Vajk munkájában az a nagyszerű, hogy másodpercre, sőt, századmásodpercre pontosan tudja, mit akar, és mi hogy fog kinézni. Úgy rendez, darabot, zenét is úgy ír, hogy előre látja maga előtt, ki mit fog csinálni. Elképesztően profi, biztonságban érzi magát a színész mellette, csodás vele a munka" – méltatta a rendező munkamódszerét Fehér Tibor, aki a jól ismert csapatban minden bizonnyal ezúttal is emlékezetes perceket szerez majd alakításával a Szabadtéri Játékok közönségének a Rob Bolland – Ferdi Bolland – André Breedland musical augusztus 8-i, 9-i, 10-i, 15-i és 16-i előadásain.

