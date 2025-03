Láb a pedálon, szem az éjszakán - Megérkezett KKevin új klipje A "Verseny" egy lendületes, tempóval fűtött track, amelyben KKevin ismét a saját útját járja. A szöveget maga az előadó írta, a zenei alapot DZSINDZSER hozta, a klip vizuális világa pedig Pablo Péter rendezésében kel életre. A klipet Szemán Dávid fényképezte, vágta és színezte – a képi világ egyszerre pörög és feszül, mint maga a zene. A háttérben komoly stáb dolgozott: a világítást Csongrádi Máté és csapata biztosította, a stylingot Lya Vath álmodta meg, a smink Szilágyi Mariann munkája. FPV-drónos felvételek, VHS-es hangulatok, és erős városi képek adják a hangulatot – mindezt a Hello Production csapata hozta össze. A kommentmező már most forr:

„Ez felrobbantja az éjszakát", „Felvetted a szintet", „Minden nap 100-szor meghallgatom", „Ez rohadtul jó lett!" – csak néhány a több tucat reakcióból. Van, aki a dalszöveg mélységét dicséri, mások a hangzást vagy a klip képi világát emelik ki. Kritikák is érkeztek, főleg a tartalmi sablonosságra vonatkozóan, de a többség szerint KKevin újra nagyot ment. A klip nem finomkodik: szó van benne éjszakázásról, küzdelemről, tempóról, instabil lelkiállapotról és karrierről – mindezt őszintén, nyersen, saját stílusban. Ez a „VERSENY", és KKevin most is az élmezőnyben fut. [2025.03.29.]

