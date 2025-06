32 nemzetközi fellépővel idén is Rockmaraton Fesztivál!

A tavalyi - harmincadik - jubileumi év után idén is várja a rajongókat Magyarország egyetlen, kimondottan a rock / metal színtér előadóira fókuszáló fesztiválja, a Rockmaraton!

A 2025 július 2-5 között tartandó fesztiválon három színpadon, minden nap kora délutántól éjszakáig tartó koncertekkel, kiemelkedő nemzetközi zenekarokkal és a magyar szcéna ikonikus nagy csapataival, valamint a fiatalabb korosztályt képviselő mainsteam és underground bandákkal, a zenei palettát alaposan átfogó programmal várják a szervezők a látogatókat a Szalki-szigeten.

A Borsodi nagyszínpad olyan elsővonalas bandákat vonultat fel headliner pozícióban, mint az utóbbi években rendre sokezres arénákat töltő Powerwolf, a jövőre 50 éves - hazánkban először és egyben globálisan is utoljára koncertező - germán heavy metal legenda Running Wild, a kétezres évek elejétől fogva a modernebb vonal egyik legmeghatározóbb brit bandája, a sokmilliós lemezeladást produkáló Bullet For My Valentine, a fesztivál utolsó napját pedig a 19 év után újra hazánkban koncertező heavy metal ikon King Diamond koronázza meg.

Az említett kiemelt fellépők mellett még közel 30 (!) nemzetközi banda teszi tiszteletét Dunaújvárosban - a nagyszínpadokon olyan legendás zenekarokkal találkozhat a közönség, mint a Max Cavalera vezette Soulfly, a “nintendo metalos” Dragonforce, az olasz szimfo-power Rhapsody Of Fire, két legendás német metal banda - a Brainstorm és a Grave Digger (akik ráadásul egymást követően lépnek színpadra a zárónapon), az USA glamster Steel Panther, a mongol folk metalos The HU, az északi “nordic gothic” szupergroup, a Cemetery Skyline, a Clémentine Delauney énekesnővel a fronton kiálló Visions Of Atlantis, az angol szimfo-power metalos Gloryhammer, az anime mániás francia crossover Rise Of The Northstar, a Children Of Bodom billentyűsének az Ensiferum énekesével közös bandája, a Warmen, a metalcore-t R&B és pop hatásokkal rendelkező Siamese, valamint a hasonlóan modernebb vonalat képviselő Bury Tomorrow.

A H-Music csarnokban az underground stílusok szerelmesei találhatják meg kedvenceiket: érkezik a 2013 óta újra aktív és idén áprilisban friss lemezzel jelentkező old school thrasher Cancer, valamint a svéd death metalban utazó LIK, az eredetileg Leif Edling (Candlemass) segítségével útjára indított doom / rock Avatarium, a doom / gothic alapvetés My Dying Bride, az orosz folk metal élvonalába tartozó Arkona, a viking metalos Varg, a New York hardcore alapbanda Pro-Pain, a death metal legenda Massacre, az egykori Bolt Thrower énekes alapította Memoriam, a gothic rock / metalos Unto Others, valamint az “east bay hardcore” banda Filth.

Természetesen az impozáns nemzetközi line up mellett az itthoni rock / metal szcéna sem szorul háttérbe - a hazai felhozatalt az alábbi élvonalbeli, valamint patinás underground és feltörekvő zenekarok képviselik a fesztiválon:

Tankcsapda, Lord, Ossian, Road, Depresszió, AWS, Pokolgép, Alvin és a Mókusok, Leander Kills, Mudfield, Dalriada, Moby Dick, Omen, Kalapács, Nevergreen, Junkies, Rómeó Vérzik, HétköznaPI CSAlódások, Zorall, Akela, Alcohol, Ørdøg, Prosectura, Phoenix RT, Down For Whatever, Juhász Marci, Omega Diatribe, Nova Prospect, Wall Of Sleep, Rudán Joe Band + Kalapács József, Dying Wish, Roses Of Thieves, Don Gatto, Beton, Lovecrose, Mirror, Phrenia, Stress, Counter Clockwise, Evermind, Nefalem, Mhorai

Nemzetközi zenekarok:

Powerwolf, Running Wild, King Diamond, Bullet For My Valentine, The HU, Bury Tomorrow, Dragonforce, Soulfly, Steel Panther, Gloryhammer, Rise Of The Northstar, Cemetery Skyline, Rhapsody Of Fire, Grave Digger, Arkona, Warmen, My Dying Bride, Siamese, Visions Of Atlantis, Avatarium, Unto Others, Massacre, Cancer, Pro-Pain, LIK, Brainstorm, Tetrarch, Memoriam, Imperishable, Filth, Varg, Vulvarine

A helyszínen teljesen kiépített - angol WC-kel, telepített zuhanyzókkal, ingyenes értékmegőrzőkkel felszerelt, a rendre 24 órás porta- és járőrszolgálattal ügyelő - kemping található, ahol sátortábor és autós kemping várja a kilátogatókat - a sátrazás regisztrációhoz kötött. A programok napijeggyel, illetve heti bérlettel látogathatók, de Rockmaraton / Fezen kombinált bérlet is elérhető, valamint támogatói csomag is vásárolható. Kedvezményekről a fesztivál honlapján olvasható tájékoztatás.

Jegyek

H-Music Hungary

[2025.06.21.]