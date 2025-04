Megérkezett a Rockmaraton fesztivál teljes programja!

32 nemzetközi és 35 hazai csapattal startol el július másodikán a 2025-ös Rockmaraton Fesztivál!

A korábban bejelentett nemzetközi paletta a Grave Digger, a Siamese, a Rhapsody Of Fire, az Arkona, a Visions Of Atlantis, az Imperishable, a Memoriam, a Brainstorm, a LIK és a Vulvarine csatlakozásával válik teljessé, míg a hazai line-up olyan csapatokkal erősít, mint a Tankcsapda, az Ossian, az AWS, a Dalriada, a Hétköznapi Csalódások, a Prosectura, az Akela, a Nova Prospect, a Phrenia, a Counter Clockwise, a Phoenix Rt., a Roses Of Thieves, a Dying Wish, a Wall Of Sleep, a Rudán Joe band és Kalapács József, az Omega Diatribe, a Zorall, a Nevergreen, a Stress, az Ørdøg és az Evermind.

Ha nincs még jegyetek, csapjatok le rá időben, ráadásul május 8-ig még a legkedvezőbb áron tudtok mind bérletet, mind napijegyet váltani. Futás!

Nemzetközi zenekarok:



Arkona, Avatarium, Brainstorm, Bullet For My Valentine, Bury Tomorrow, Cancer, Cemetery Skyline, Dragonforce, Filth, Gloryhammer, Grave Digger, Imperishable, King Diamond, LIK, Massacre, Memoriam, My Dying Bride, Powerwolf, Pro-Pain, Rhapsody Of Fire, Rise Of The Northstar, Running Wild, Siamese, Soulfly, Steel Panther, Tetrarch, The Hu, Unto Others, Varg, Visions Of Atlantis, Vulvarine, Warmen

Hazai zenekarok:

Akela, Alcohol, Alvin és a mókusok, Counter Clockwise, Dalriada, Depresszió, Don Gatto, Down For Whatever, Dying Wish, Evermind, Hétköznapi Csalódások, Juhász Marci, Junkies, Leander Kills, Lord, Moby Dick, Mudfield, Nevergreen, Nova Prospect, Omega Diatribe, Omen, Ossian, Phoenix Rt., Phrenia, Pokolgép, Prosectura, Road, Roses Of Thieves, Rudán Joe band és Kalapács József, Rómeó Vérzik, Stress, Tankcsapda, Wall Of Sleep, Zorall, Ørdøg

A Me And That Man fellépése várhatóan a 2026-os évben valósul meg (spoiler: 2026-ban is lesz Rockmaraton), mindemellett a Cancer a zenekar kérésére a fesztivál nyitónapján lép majd fel végül.

[2025.04.12.]