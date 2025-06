Roses Of Thieves dal- és klippremier, jövő héten az új felállás debütál a Rockmaratonon

Vadonatúj dallal és a hozzá készített videoklippel jelentkezett a Roses Of Thieves. Az ultradallamos modern rock / metalt EDM, ír kocsmapunk és folk metal elemekkel ötvöző zenekarhoz idén csatlakozott Dudás Ivett (Thy Catafalque, Tales Of Evening) énekesnő, a Fend Off The Dark már vele készült el - a dal a még formálódó második nagylemez első előfutára.

Hristov-Todorov Dominik (harmonika) a dalról:

“A Fend Off The Dark már készen volt Ivett csatlakozása előtt, viszont az ő stílusára és hangjára próbáltuk formálni a végeredményt, és mivel tud screamelni, ezt is kihasználtuk - tehát száz százalékosan beletette a karakterét a dalba. Ezáltal a Roses Of Thieves koncepciót váltott, sikerült még jobban színesíteni - metalosabb, modernebb elemekkel ötvözni - az eddigi zenei palettánkat, és persze szerettük volna megmutatni Ivettnek ezt az oldalát is.

A videóban Ivett a démonaival küzd, a sötétség megpróbálja elragadni, de - ahogy a dal címe is utal rá - egy kis hang sugallatára ennek még nem jött el az ideje. Mert amikor célokkal teli az életed, de mégsem jönnek össze a dolgaid, mert vagy valami vagy valaki keresztbe tesz, egy láthatatlan erő mégis felkarol és segít, hogy tovább lépj.”

A megújult zenekar első élő bemutatkozásra július 3-án kerül sor a Rockmaraton Fesztiválon, a bulira egy izgalmas szettet állítottak össze: “A tavaly megjelent album számai mellé - amolyan előzetes ízelítőként a majdani második lemezünkről - ezt a most bemutatott dalt, és még egy új RoT szerzeményt is beraktunk a programba, ezzel a műsorral érkezünk a Szalki-szigetre.”

Roses Of Thieves:

Dudás Ivett - ének

Bárdos Tamás - hegedű

Togyeriska Imre - ütős hangszerek

Kovács Miklós - gitár

Sütöri Patrik - basszusgitár

Hristov-Todorov Dominik - harmonika

H-Music

Fotó: H-Music - Hajnal Ádám

[2025.06.29.]