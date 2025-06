SZIN 2025 - Nemzetközi sztárok és hazai kedvencek a nyár zárófesztiválján Az elmúlt évekhez képest már egy hónappal korábban előrukkolt a Coca-Cola SZIN a fesztivál öt nagyobb helyszínének teljes felhozatalával.

A szegedi nyárzáró fesztiválon a nemzetközi sor - Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman és Alan Walker - mellé még megérkezett az olasz csizma sarkában született, klasszikusan képzett zenész, zeneszerző és multiinstrumentalista DJ producer, Giorgia Angiuli is.

Valamivel több, mint 120 zenekar és előadó sorakozik a SZIN legnagyobb színpadainak fellépőlistáján, ez duzzad majd föl a hajnali hangulatért felelős kisebb helyszínekkel összesen 200 fellépő fölé. De nézzük most az öt nagyobb helyszínt!



A Coca-Cola Nagyszínpad programjából válogatva már az első nap erősnek ígérkezik, hisz aznap Mehringer nyitása után lép fel T.Danny, Desh és az estét itt Becky Hill zárja. Másnap, azaz csütörtökön ugyanitt a Hűvössel indul a sor, majd a ValMar és a ByeAlex és a Slepp követik egymást, hogy a végén Alan Walker-nek adják át a porondot. Pénteken Dánielfy kezd, utána Beton.Hofi, Majka és Los t Frequencies következik. A zárónapon pedig a Sounds of Szeged tehetségkutató nyertese, a Kieaza adja első nagyszínpados koncertjét, aztán a Honeybeast, Dzsúdló, a Halott Pénz és a Meduza búcsúztatja itt a fesztiválszezont.



A bp Nagyszínpadon minden nap a Hangfoglaló program keretében lépnek fel ifjú tehetségek. Szerdán jön utána az Ocho Macho, az Ivan & The Parazol. Itt is megünnepli 30. jubileumát a Ganxsta Zolee és a Kartel és zárófellépőként jön a Carson Coma. A csütörtök itt a 20 éves Irie Maffia, a Punnany Massif, Manuel és Krúbi napja lesz. Pénteken Bruno & Spacc, az L.L. Junior Live, a Margaret Island és Pogány Induló követi egymást. Míg szombaton a hangfoglalós Máklikőr után KKe vin, a Wellhello, a BSW és a Gang és Follow the Flow lép fel, zárásként pedig hajnal háromig tart majd a Necc Party.



A Jim Beam Arénában több mint 30 fellépő váltja egymást a négy nap alatt. Köztük indít az Arcosok Klubja, majd – a teljesség igénye nélkül itt lép fel cserihanna, a Mirror Glimpse, Lil Frakk, Moriones, az AWS, lekvárherceg, bongor, gyuris x szalai, a Fish!, az Aurevoir. valamint Ekhoe. Éjféltől itt beindul a partiélet, szerdán a Metzker Viktória & Friends, csütörtökön a Coronita X SZIN fellépőivel. Pénteken a hajnali sávban lép fel Sam Feldt, szombaton pedig a Carbon Techno & SZIN csapata zárja a nyarat, benne a SZIN most bejelentett legújabb nemzetközi fellépőjével, Giorgia Angiuli-val.



Az SZTE Színpadon is nagy lesz a merítés, benne a Bohemian Betyars, a Parno Graszt, a Blahalouisiana, az Esti Kornél, Co Lee Live, Curtis, a Péterfy Bori & Love Band, Sisi, vagy a 30Y. Péntek este a titokzatos, szőnyeg arcú Carpetman érkezik a nemzetközi sorból, de még sorolhatjuk: jön például a Platon Karataev, a Csaknekedkislány, a Bëlga, az Elefánt – sok más mellett.



A Fonó Világzenei Színpad a Coca-Cola SZIN legtáncosabb helyszíne, rajta naponta 6 produkcióval, úgymint – mások mellett - a Fool Moon, Gyantár Zenekar a Tiszavirág Néptáncegyüttessel, a Zűrös Banda, a Duckshell, a Gypo Circus X Szirota Jennifer, a Jazzbois, Fanfara Complexa a Tiszavirág Néptáncegyüttessel, a Budapest Bár, a Konyha, valamint a PASO – hogy csak néhányat említsünk.

