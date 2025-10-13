Ismert szerzők és első kísérletek a IV. Madách Musical Pályázaton

Hamarosan lezárul a harmadik szakasz, 19 pályázó prezentálta készülő művét a meghallgatáson

A IV. Madách Musical Pályázat harmadik fordulójába 19 pályaművet juttatott tovább a zsűri, amelynek tagjai: Balatoni Monika dramaturg, Müller Péter író, Kocsák Tibor zeneszerző, Molnár Ferenc koreográfus és Szirtes Tamás rendező. A pályázók félórás prezentációban mutatták be készülő zenés művüket, annak egy jelenetét és néhány dalát. A prezentációs hét rendkívül sikeresnek mondható: nagyon ígéretes, izgalmas és újszerű művek vannak készülőben a zsűri szerint. Az aspiránsok között sok ismerős arcot felfedezhetünk: korábbi pályázaton már sikert ért el Vizy Márton és Tóth Dávid Ágoston az Én, József Attila című darabbal. Derzsi György zeneszerző, A tizenötödik alkotója is megméretteti magát újra, valamint Fekete György, aki korábban az Aranyborjú és a Dögkeselyű című művével is nyertes volt, szintén a pályázók között van.

A kiírásra készülő művek között van, amely a magyar történelem valamely korszakát dolgozza fel, például a Hűség és vér 1526. Schiszler Zsolt Bálint, Horváth Szilárd és Schiszler János musicalje. Az 1848-as forradalom is megjelenik Az utolsó trükk című műben, amelynek szerzői Pelle László, Puskás Dániel és Falusi Balázs Áron. Vagy egy híres történelmi személyiséget jelenít meg, mint a Leonardo – A reneszánsz géniusz című mű a Sebestyén Áron, Szabó Máté és Csörögi Márk szerzőtriótól.

Egyes darabok alapja irodalmi mű: Karinthy-novella a kiindulópontja Czékus Jób: A Cirkusz című művének, Arany Tamás, Lénárt László és Tóth Tamás pedig Jókai Mór: Aranyember című regényét vette alapul. Erdős Loretta Leona, Sárdy Barbara és Drozdik Sándor Szilágyi Domokos és Hervay Gizella szerelmét írta meg a verseiken keresztül.

A több generáción átívelő történet is több pályáműre érvényes: a füredi Anna-bálok több évtizedes történetét írta meg Nagy Richárd, Fabacsovics Lili és Molnár Karesz, és ugyancsak nagyon izgalmas Für Anikó mai története, amelyben Jamie Winchesterrel és Hrutka Róberttel egy család három nőtagjának sorsát mesélik el.

Zenei világát tekintve is nagyon sokszínű a pályázói kör: az argentin tangó és zenéje hatja át Lázár György: BUBA című musicaljét. A népzenei és mesemondói hagyományokra épül A sárkányt őrző királylány Krulik Zoltántól és Varga Klárától. Nagyon mai popzene jellemzi a Démonok című darabot, Szűcs Norbert és Janicsák István művét, vagy a Bakancslistát, amelyet Arany Tímea, Benedek Lili, Bendek Áron és Dombi Bendegúz jegyez.

Több pályázó is gyerekek sorsát és érzéseit állította a mű középpontjába, ilyen A mágikus erdő Horváth Sándor Farkastól, vagy Az örömjáték, Pető Edina Fadette műve.

A zsűri számára rendkívül reménykeltő tapasztalat, hogy huszonéves alkotók is többen jelentkeztek és jutottak el a harmadik fordulóig: például A jegy című művel Strüning Leon, Havasi Tamás, Czerovszki Lilian, Ádány Barnabás, Gulyás Johanna, Németh Csaba.

A IV. Madách Musical Pályázat következő fordulója: a továbbjutók elkészítik a teljes pályaművüket.

[2025.10.13.]