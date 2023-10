Micsoda nő bevonult a körútra - képekben

Nagy fába vágta fejszéjét a Madách Színház, mikor egyszerre két Broadway/West End musical jogainak megvásárlását és színpadra állítását bejelentette. Szinte egy időben, egy hónap eltéréssel tartották a híres film alapján készült Pretty Woman (Micsoda nő) és VIII. Henrik angol király hányatott sorsú hat feleségéről szóló SIX című musical bemutatóját. Illetve a SIX még előttünk van, ezen a hétvégén esedékes A Pretty Woman viszont már mögöttünk van és sejthetőleg hosszas játszási periódussal számol a színház. Reméljük így lesz!

A mű angolszász fogadtatása finoman szólva is vegyes volt. A darab a Broadway-en, ha nem is bukott meg, de alig egy évet volt színpadon, ami hatalmas sikernek nem nevezhető. Igaz rögtön utána amerikai turné csapat is szerveződött és a londoni West Enden is hamarosan bemutatták. Ott viszont a COVID vírus állította le több mint egy évre a produkciót, mely aztán újraindult, egészen ez év nyaráig, mikor is levették a színpadról. A darab dalait a világhírű rockzenész, Bryan Adams jegyzi, állandó tettestársával, a zenész, hangszerelő Jim Vallance-szal közösen, a szövegkönyv pedig Garry Marshall és J. F. Lawton munkája.

A darab nagyjából híven követi a Julia Roberts és Richard Gere főszereplésével készült sikeres film történetét, bár érthető okok miatt súlypontáthelyezések, leginkább a mellékszereplők tekintetében történtek. Az eredeti film meglehetősen a két főszereplőre helyezi a hangsúlyt, bár két szimpatikus mellékszereplőt azért felvonultat és persze egy úgymond gonosz ellenlábast is bemutat. Ezek a szerepek itt is megjelennek persze, de azért mégsem ugyanazok. Közülük kettőnek, a barátnőnek és a szimpatikus hotel menedzsernek a szerepe ki van bővítve, nagyobb súlyt adva nekik. Vivian – a női főhős – karaktere nagyjából megegyezik a filmben is látható, szimpatikus, nagyszájú, problémás múltú lánnyal, Edward viszont, a megegyező háttér ellenére, már a darab kezdeti szakaszában is tűnődőbb, lágyabb, tán romantikusabb is, mint Gere alakítása. De ez okkal van így, különben nem lehetne musical dalokat adni a szájába. Nehezen elképzelhető, ahogy filmbeli karakter dalra fakad. Példának okáért, már a történet elején látható, híres autós jelenet közben is egy tűnődő, mélázó, lányra rácsodálkozó, vonzódó dalt énekel szereplőnk. Ami a mellékszereplőket érinti, Kit (a magyar filmváltozatban Cica) karaktere is változatlan, de kibővítve, nagyobb súlyt adva láthatjuk viszont a színpadon. A legnagyobb változás a szimpatikus szálloda menedzser, Mr. Thompson karakterét érintette. Őt is megemelték, illetve egybegyúrták a történetet mintegy narráló Happy Man karakterével mely a filmben nem is létezik, illetve a csírája az első utcai jelenetben feltűnő betépett, vidám fiatalember. Ez az összegyúrt narrátor/Mr. Thompson szerep a darab egyik legkellemesebb meglepetése. Az úgymond gonosz ügyvéd szerepe hasonló, mint a filmben, érdekes módon nem énekes szerep.

A darabot természetesen a zenés színpadokon megszokott többes szereposztásban játsszák. Két Edward és három Vivian is látható a szerepekben (sőt egy pót Edward is, szükség esetén). Nekem, az úgymond első szereposztásként látható Gubik Petra – Solti Ádám kettőssel volt szerencsém megtekinteni. Gubik Petra ma nagyjából a zenés színpadaink egyik biztos választása (safe choice) ha csinos, jól éneklő, ifjú hölgy kell egy szerepre, kétség kívül tündökölni is tud, mint Vivien. Ragyogóan fest a színpadon, szerethető, kedves, játéka nekem egyes jelenetekben kicsit sok, picit sietős volt, de ez vagy rendezői koncepció, vagy majd finomul. Énekteljesítménye jó, tőle megszokott rekesztéses trükkökkel is fűszerezve. Solti Ádám igazán snájdig Edward és remekül is énekel, az eredeti Edward jellemfejlődése kevésbé látható, de fentebb már említett műfaji sajátságok okán ez gyanítom nem az Ő szemére vethető. Mindkét művész már jól ismert név a zenés színpadok világában, de érdekesség, hogy mindketten az X-faktor műsorában tűntek fel, akárcsak a Happy Mant/menedzsert és még egyéb figurákat alakító, egybegyúró Borbély Richard, akihez az est egyik legjobb teljesítménye köthető. Lubickol ebben a többes szerepben. Igazi nagy lépés lehet karrierjében. Persze, volt már Marius a Nyomorultakban és Kazinczy Lajos A tizenötödik című magyar, Aradi vértanúkról szóló műben, de amit itt táncol, énekel és bohóckodik, az igazi mestermunka. Az est másik kimagasló teljesítménye pedig a Kit De Luca-t alakító Kecskés Tímea nevéhez fűződik, aki nem csak harsányan vicces, mint Laura San Giacomo a filmben, hanem őrületesen nagyokat is énekelhet. Tímeának pedig az nem megy rosszul! A plafont le tudja énekelni a helyéről és öröm hallgatni. Phillip Stuckey, a pénzhajhász ügyvéd szerepében Posta Victor látható, aki vétek, hogy nem énekelhet, mert remekül szokta tenni. Meglehetősen pofoznivaló a szerepben, vagyis jól teszi a dolgát. Ez az a darab, ahol nekem a két legfontosabb mellékszereplő figurája, dalai többet nyújtanak, mint a főszereplők románca. De ez persze erősen szubjektív élmény.

A darab színpadképe, díszlete, ruhái jól sikerültek, igazán látványosak. A videó használata és a világítás parádés és el kell, mondjam, végre a hangosítás is, amiért hajlamos vagyok sírni, ha nem jó. Remek volt!

Érdekesség, hogy az eredeti színpadi verzióban nem szólal meg Roy Orbison híres dala a Pretty Woman, aminek nyilván jogdíj vonzatai lettek volna. Így a Broadway verzióban sem szerepelt, de végül 2019-ben beillesztették a tapsrendbe a dalt, és ott éneklik a szereplők közösen. Azóta minden bemutatón így van… túl nagy volt a hiányérzet az igazán ikonikus dallamok nélkül.

Mint fentebb írtam, a darab nem volt hatalmas világsiker. A kritikusok Amerikában meglehetősen negatívan nyilatkoztak róla. A West Enden egy fokkal jobban muzsikált. Megnézve a budapesti előadás főpróbáját, ez olyan nagyon nem indokolt, hiszen egy szórakoztató, könnyed, derekas iparos munkának tűnő darabot tettek le az alkotók az asztalra. Márpedig ilyenekre is szükség van, nagyon nagy szükség. Ha én egyet ajánlhatnék a színház számára, akkor a West Enden tavasszal levett ’&Juliet’ előadást javasolnám még. Sőt leginkább… Igaz, az egy jukebox musical világslágerekkel tele, valószínűleg drága. Kétség kívül, ezek a darabok nem ostromolnak drámai, színháztörténeti csúcsokat, nem mutatnak meg háttérben megbúvó, magvas gondolatokat, egyszerűen csak szórakoztatnak. Mint a címadó film is és beéri nagyon vékony kis tanulsággal. Ezt persze én most nem fogom levonni, mindenki tegye meg maga a színházban.

Természetesen a többes szereposztással és alkotókkal még adós vagyok, lentebb látható.



