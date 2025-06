Rekordszámú nevezés érkezett a Madách Színház musical pályázatára Negyedik alkalommal hirdette meg Musical Pályázatát a Madách Színház. 2010, 2012 és 2020 után 2025-ben is azzal a céllal indították útjára a kezdeményezést, hogy új magyar musical-ek készüljenek és juthassanak el a nézőkhöz. A korábbi három Musical Pályázaton olyan mára már nagy sikerű művek készültek, mint például Bolba-Galambos-Szente: Csoportterápia, Bella Máté-Karafiáth Orsolya: Macskadémon, Másik Lehel-Vizeli Csaba: A púpos, vagy a Madách Színház jelenlegi repertoárján is megtalálható Vizy Márton-Tóth Dávid Ágoston: Én, József Attila, és Derzsi György-Meskó Zsolt: A tizenötödik című alkotásai. Az idei pályázat I. szakasza, a nevezés lezárult. Soha nem látott mennyiségű pályázati mű, ötvenhárom előadás-ötlet érkezett a felhívásra. Jó nevű, már több nagy sikert elért zeneszerzők, írók, sőt, még színművészek is jelentkeztek. A II. szakasz június 30. 24 óráig tart, ekkor már a beadásra készült művek öt dalának felvételét, valamint egy jelenetét, illetve szinopszisát várja a zsűri. Ennek alapján határoznak a kieső, illetve továbbjutó versenyművekről. A beérkező pályaműveket szakmai bizottság bírálja el, amelynek tagjai Balatoni Monika dramaturg-rendező, Kocsák Tibor zeneszerző, a Madách Színház zenei vezetője, Müller Péter író, Szirtes Tamás rendező, a Madách Színház igazgatója, és Tihanyi Ákos koreográfus. A nyertes pályaművet a Madách Színház a Stúdió Színpadán mutatja be. Madách Színház [2025.06.21.] Megosztom: