Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával

Idén tavasszal még búcsút vettünk Siditől, most pedig már új dallal, új gitárosokkal és egy teljesen új korszak ígéretével robbantott a Tankcsapda a Budapest Park színpadán. A szeptember 19-i koncert sok szempontból mérföldkő volt: egy korszak végének és egy új fejezet kezdetének érzete lengte be az estét – hangosabban, mint valaha.

Egy este, ahol a múlt, a jelen és a jövő összeért

A Tankcsapda a tőle megszokott módon most sem egy „egyszerű” koncerttel készült. Az este során nemcsak a legnagyobb klasszikusok, de a zenekar friss dala, a Mondd ki a nevemet is elhangzott – élőben most először. A dalhoz készült videoklip már hetekkel korábban felcsigázta a közönséget, de hallani ezt a számot élőben, egészen más dimenzió. A közönség együtt ordította az új dal szövegét, mintha máris slágerré vált volna a dal. Ez valószínűleg így is lesz. Nálam az első percben a top listára került.

Gitárosparádé – 2025 a húrok éve volt

Az idei fesztivál szezon talán legizgalmasabb játéka az volt, hogy éppen ki áll a Tankcsapda színpadán gitárosként. A zenekar eddig sosem látott módon vendégzenészekkel, neves gitárosokkal turnézott végig a nyáron. A Budapest Parkban négy gitárossal álltak színpadra: Lukács Laci és Fejes Tamás mellett Takács Vilkó, Vörös Attila, Lukács Peta és Nagy Máté is felfűtötte a riffeket. Ez a hangzás friss és erőteljes volt. Masszívabban szóltak a dalok, mint valaha.

És hogy ki lesz az új, állandó gitáros? Ez egyelőre még kérdés. A rajongók találgatnak, a zenekar pedig csak annyit üzen a kommunikációjukban: türelem, jövőre jön az új album, minden ki fog derülni időben.

Tankcsapda koncert képekben - klikk a fotóra

Két Fejes is volt a színpadon

Az este egyik érdekessége volt, hogy Fejes kisebbik fia, Milán is színpadra lépett. Tamás dobolt a Tankcsapdában, nagyobbik fia, Tomcsi a látványért felel évek óta, míg Fejes Milán a Lowlanders dobosaként mutatkozott be.

A debreceni trió idén februárban adta első koncertjét, és most már a Budapest Park színpadán játszhattak. Ez hatalmas mérföldkő egy induló zenekar életében.

A másik előzenekar a legendás Replika volt, akik tíz év szünet után álltak újra színpadra, csak erre az estére. A szintén debreceni csapat jelenléte több szempontból is szimbolikus volt: hiszen a zenekar frontember, Csató Péter is részt vesz a Tankcsapda új albumának munkálataiban.

Örökké tart

Lukács Laci hangja most is úgy szántotta végig a Budapest Parkot, mintha a rock örök motorja hajtaná, megfékezhetetlenül.  36 év után is világos: a rock örök és kortalan.

A “Mondd ki a nevemet” élő premierje, a gitároskavalkád és a nyers, őszinte energia mind azt üzeni: a Tankcsapda nosztalgiázás helyett, mindig a jövőbe tekint. A rajongóknak ez persze azt is jelenti, hogy az előttünk álló időszak is jó néhány igazán izgalmas rock zenében gazdag élményt és kapcsolódási lehetőséget ígér, látványos koncertekkel, tánccal, pogóval és minden jóval.

Annál is inkább, mert Laci a Parkban bejelentette, hogy két hatalmas arénakoncerttel zárják az évet és nyitják a következőt:

Idén december 29- én Debrecenben, a Főnix csarnokban, majd 2026. március 28-án Budapesten, a Papp László Sportarénában láthatjuk a zenekar Örökké tart című nagykoncertjét. Ha nem akarsz lemaradni, akár már be is szerezheted a jegyed, mindkét bulira.

Minden kapcsolat, minden érzés, minden élmény nyomot hagy a lelkünkben. Lehet, hogy a zenekar tagjai változnak, cserélődnek, de az, amit a színpadon teremtenek, egészen biztosan örökké tart és örökké szól a táguló térben. És ez minden estén újra és újra bebizonyosodik.

Viszlát, Debrecenben!

Suri Andrea
Fotó: Petró Adri

[2025.10.15.]

