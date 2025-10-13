Kiderült! Ennyi ember bulizott idén a Budapest Parkban

Rendkívül sikeres évadot zárt vasárnap hajnalban a Budapest Park. A tizennegyedik szezon nézőszáma 7 %-kal múlta felül a tavalyi látogatók számát. A szabadtéri kulturális komplexum tehát nemcsak stabil, erős pozícióját tartja, hanem évről évre újabb beruházásokkal, fejlesztésekkel és a szolgáltatások finomhangolásával képes felülmúlni önmagát. Idén is rengeteg különlegességet láthattunk a színpadon: a Parkos debütálástól a búcsúkoncertig; a tizedik szülinaptól a hatvanadikig; az autentikus cigányzenétől a heavy metalig vagy éppen a gyermekkórustól az űrhajósig.

A tizennegyedik évadra is számos újítással készült a Budapest Park. Újragondoltak több funkciót, köztük a backstage-et is, amelynek átformálásakor elsődleges szempont volt, hogy még nagyobb produkciók befogadására legyen alkalmas. Ennek köszönhetően minden eddiginél több nemzetközi sztár állt színpadra, köztük igazi A-listások, mint Alanis Morissette vagy Will Smith. Utóbbi azonnal beleszeretett a helyszínbe: két estét is itt töltött, és „fantasztikusnak” és „gyönyörűnek” nevezte a Parkot.

2025-ben 92 programnapon közel 670.000 néző látogatott el a Budapest Parkba, ami 7%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Nemcsak a látogatószám, hanem a telt házas esték száma is nőtt: idén 25 alkalommal sikerült megtölteni a Parkot, ami 25%-os emelkedést jelent tavalyhoz képest. Az évadban számos, kifejezetten a Park színpadára tervezett show-elemmel találkozhattak a rajongók: gólyalábas parittyások lepték el a közönséget a VHK-n, Dzsúdló egy daruval szállt a nézők fölé, Beton.Hofi kerítésszaggató koncertjén Fűzy Gabi bácsi, hazánk legidősebb bárzongoristája csatlakozott a ganghez, Krúbi egy csónakban repült át a fejek felett, Salvatore Ganacci őrült tánccal mászta meg az FOH-t, Will Smith koncertjén pedig 400 drónból rajzolódott ki egy UFO. És ha már az űrnél tartunk: Kapu Tibor űrhajós is beugrott gitározni a Bagossy Brothers Company koncertjére.

Ezen felül továbbfejlesztették az éjszakai bulik látványvilágát, és egyre gyakrabban fordulnak meg nemzetközi DJ-k is a lemezjátszók mögött. A 22 órakor kezdődő sávban több mint 200 különböző bulin folytathatták az estét a látogatók, ahol a legkülönfélébb stílusokkal találkozhattak a downtempotól a drum&bass-ig, a brain rottól a táncházig. Ezek az éjszakák stílusokon, korszakokon és bpm-eken átívelő zenei utazást kínáltak.

A programokon túl a társadalmi felelősségvállalás is központi szerepet tölt be a Budapest Park működésében - ahogy Pálffy András, a helyszín alapítója fogalmaz:

„Az érzékenység az egyik alapelvünk. Amellett, hogy igyekszünk jó példát mutatni, kiemelt jelentősége van annak, hogy bizonyos témákról, fontos ügyekről beszéljünk. Egyaránt figyeljük a közönségünk igényeit és a minket körülvevő világ történéseit. A biztonság kérdése a kezdetektől minden másnál előbbre való, így minden évben felülvizsgáljuk intézkedéseinket és folyamatainkat. Az újonnan felmerült igények kielégítésére bevezettük a vendégek számára is látható vendégszámláló rendszert, és átalakítottuk teljes biztonsági kommunikációnkat. Mindemellett oktatóvideót is készítettünk a biztonságos szórakozásról. Ebben az edukatív, mégis szórakoztató kisfilmben zenészek közreműködésével hívjuk fel a bulizók figyelmét néhány hasznos tudnivalóra. Tudjuk, hogy sokaknak ez lehet az első koncertélményük – akár nálunk, akár általában –, ezért is lényeges, hogy tisztában legyenek vele: hol kérhetnek segítséget, mire figyeljenek, vagy hogyan támogathatják egymást. Ezekről ritkán esik szó, mi viszont szeretnénk, ha mindenki biztonságban és felszabadultan élhetné át ezt a közösségi élményt.”

Idén is számos jó ügy mögé álltak be, és több fontos alapítvány munkájára is felhívták a figyelmet. Kiemelten foglalkoztak az SOS Gyermekfalvak mentális egészséget célzó programjaival - videós tartalmakban mutatták be a munkájukat, és a szervezet számára többféleképpen (honlapon vásárolható adomány, Park Soundcheck esemény nettó jegybevétele, 50 Ft-os visszaváltható palackok) gyűjtöttek adományt, összesen 4 063 573 Ft értékben.

Négy előadó (Follow The Flow, Bohemian Betyars + Parno Graszt, Honeybeast) koncertjére vásárolhattak a rajongók ún. meet & greet jegyeket, amelynek teljes nettó bevételével, 944 851 Ft-tal a produkciókkal közösen kiválasztott civil szervezeteket (SOS Gyermekfalvak, Piros Orr Bohócdoktorok, Mosoly Alapítvány) támogatták. Ezen kívül több koncertet is jelnyelvi tolmácsok segítségével élvezhetett a jelelő közösség. Illetve sor került egy inkluzív napra is a MáSzínház közreműködésével, amely során a #jóarc kampány került előtérbe, illetve értelmi fogyatékkal élők is kipróbálhattákat magukat néhány Parkos munkakörben.

A Budapest Park évről évre megújul: az építészeti, szemléletmódbeli, folyamatbeli és technológiai fejlesztések mellett a szervezeti struktúra is folyamatosan fejlődik, mindig az aktuális működéshez és folyamatokhoz igazodva. Ennek jegyében az idei év első felében újraosztották a menedzsment feladatait, melynek eredményeként igazgatóság alakult. Az ügyviteli vezérigazgató-helyettesi posztot Szabó Zsófia, a Park korábbi pénzügyi vezetője tölti be, a vezérigazgatói feladatokat Albert Péter, korábbi kereskedelmi vezérigazgató-helyettes vette át, az igazgatóság elnöke pedig a helyszín alapítója, Pálffy András lett.

Mindezek mellett már javában dolgoznak a jubileumi, tizenötödik évad programján. A jövő évi nyitás dátuma is ismert: 2026. április 23-tól várják a látogatókat. Néhány koncert már most nyilvános – visszatér például a Katona József Színházzal közös műsor, a Csinibaba Táncdalfesztivál, amely ezúttal a rendszerváltás korszakába repít: a ’80-as évektől a ’90-es évek közepéig tartó, sodró világot idézi meg.

És ha mindez nem lenne elég: december 1-től ismét megnyílik a Budapest Park korcsolyapályája, a KoriPark, amely varázslatos téli birodalmával hozza el az újabb Parkos élményeket. A Park FM, a Budapest Park online rádiója pedig egész évben gondoskodik róla, hogy a zene és a hangulat minden pillanatban velünk legyen – még a hidegebb hónapokban is.

[2025.10.13.]