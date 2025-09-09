Három gitáros az új Tankcsapda dalban - itt a Mondd ki a nevemet

Közel két év telt el azóta, hogy új Tankcsapda dalt hallhattunk – most viszont megtört a csend! A zenekar május óta a hazai zenei életből jól ismert vendég-gitárosokkal koncertezik, miközben gőzerővel készül az új album. A stúdióban összesen kilenc gitáros segíti Lukács Laci és Fejes Tomi munkáját, így az idei nyár a Tankcsapda történetében kifejezetten különleges időszak lett.

Most pedig itt az első új szám: ’Mondd ki a nevemet’. A dalhoz videóklip is készült, amelyben három gitáros – Nagy Máté, Takács Vilkó és Vörös Attila – közreműködését nemcsak hallani, hanem látni is lehet.

Lukács Laci így foglalta össze a dal születését:

„Ahogy erről korábban már beszéltünk: kilenc gitáros közreműködésével, hónapok óta készül az új Tankcsapda album. A ’MONDD KI A NEVEMET’ az első az új dalok közül, amit bemutatunk, sőt ez az egyetlen, ahol egy dalon belül három gitáros – Nagy Máté, Takács Vilkó és Vörös Attila – játéka is hallható, így adta magát az ötlet, hogy ebben a klipben szerepeljenek is mindhárman.

A ’Mondd ki a nevemet’ talán nem egy „szokványos” tankcsapdás dal és klip, de aki ismer minket az tudja, hogy időről időre szeretünk új utakat keresni legyen szó akár a zenéről, akár a szövegről, akár a képi világról. A teljes album megjelenéséig lesz még dalbemutató, de addig is: a ’Mondd ki a nevemet’ – ráadásul élőben is mind a három gitárossal – szeptember 19-én a Budapest Park koncerten kerül először színpadra!”

A videót Tokay Péter rendezte, akivel a zenekar korábban is dolgozott már együtt. Ő így mesélt a forgatásról:

„A ’Mondd ki a nevemet’ klip a United Illusions stúdiójában forgott, ami a legnagyobb ARRI akkreditált virtuális produkciós stúdió Közép-Európában. A koncepció és jelenetek megálmodása után heteket töltöttünk az előkészületekkel, melyek a hátterek elkészítéséből és előterek beszerzéséből álltak.

A klip koncepciója igen egyszerű: Laci egy pilótát alakít, aki életének utolsó pillanatait éli épp meg zuhanás előtt, így a klipben látható érdekes, szürreális helyszínek, hátterek, mind az ő agyának szüleményei. Mint amikor az utolsó pillanatban lepörög előttünk a teljes életünk.

Nagyon sok apró motívum és utalás kapott helyet a klipben, amelyek többsége csak számomra észrevehető. A United Illusions-nél a legmodernebb technológiát ötvöztük a víziószerű történetmeséléssel, amelyen mintegy ötven szakember dolgozott. A forgatás valós idejű 3D környezetek megvalósításával zajlott, ARRI 35 kamerával.

A Pixel Film és a Black Swan Hungary gyártásában készült klip egy hosszú forgatási nap alatt született, majd hetekig tartó utómunka követte. Bizonyos zenekar nélküli jeleneteket AI segítségével készítettünk, amiket kreatívan illesztettünk a történetbe.

Úgy gondolom, sikerült egy igényes, sok munkaórát igénylő különlegességet letennünk az asztalra. A zenekarnak tetszik, nekünk tetszik, reméljük a közönségnek is.”

A ’Mondd ki a nevemet’ elérhető a Tankcsapda hivatalos YouTube-csatornáján, valamint a legnépszerűbb streaming platformokon (Spotify, Apple Music, Deezer, stb.).

A dalt élőben - mindhárom gitárossal - először a Budapest Parkban lehet hallani, szeptember 19-én (vendég: Replika, Lowlanders).

[2025.09.09.]