2025. szeptember 18. | csütörtök | Diána nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Tátott szájjal az Esti Kornélon
Az Akváriumban zárta a 2024-es évet az Esti Kornél - képriport
Rendszerkritikus új dallal és klippel jelentkezett az Esti Kornél
“Néhány óra múlva egy új világban ér földet.”: Utoljára szólt Sidivel a Tankcsapda
AWS koncerttel nyitott a Park - képriport
Halott Pénz a házban, azaz a teltházas Parkban 
Szárnyaló Fehér Holló - Horváth Tamás tízedik jubileumi telt házas Budapest Park koncertjén jártunk
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
Három gitáros az új Tankcsapda dalban - itt a Mondd ki a nevemet
Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét 
Képgalériák
Esti Kornél
Kapcsolatok
Budapest Park (Park Kulturális Központ)
Esti Kornél

Az Esti Kornél tényleg kitette a szívét a Budapest Parkba

„Ez az este terápia lesz – nektek és nekünk is. Együtt énekeljük, kiabáljuk, ordítjuk ki mindazt, ami bennünk van: feszültséget, bánatot, örömöt. Mert vannak pillanatok, amikor a zene az egyetlen, ami igazán felszabadít” – így hirdette meg az idei nyári, Budapest Parkos koncertjét az Esti Kornél, és bizony nem tévedtek nagyot. Az este valóban felért egy terápiával.

Előzenekarként a Fiúk kezdték meg az estét. Elsőre az tűnt fel, hogy sokkal hangosabb a zene, mint szokott, de az érzéki csalódás után már jó hangolódás volt az este főszereplőire. Mivel még mindig nem számítok „tősgyökeres” Esti Kornél rajongónak épp annyit tudtam, hogy van új lemezük, de sebaj, a régieket végre megállás nélkül tudom énekelni. Aztán már a kezdés betalált.

Esti Kornél koncert képekben - klikk a fotóra


Az „Új Honfoglalás” kezdés valami újat ígért, de egyáltalán nem aggódtam. Vitt a lendület. Persze az „Akik élnek”, a „Rohadt eső” vagy az „Óceán” különleges helyen áll a szívemben és el sem maradhat egyetlen koncertről sem, de amikor jöttek az új dalok…Azt láttam, hogy a közönségből is sokan összenéztek, nem ismerték, de ez senkit nem zavart. Táncoltak tovább és élvezték az energiákat.

Nem maradt el a ma már oly látványos vetítés sem, a fények játéka is hozzátett a hangulathoz. A koncert felénél tűnt fel, hogy mi azért élvezzük ennyire, mert a zenekar is él minden pillanatot. Talán az eddigi legtöbb ember bulizott az Esti Kornélon, mintha a nyár - ezen az estén - megállt volna egy másfél órára.

A ráadás számok előtt nem sokkal csendült fel a „Most kéne kezdeni”, amit akár koncertre is érthettünk volna. Aztán a legvége? A „Helló, szia” című daluk azoknak is mosolyt csalt az arcára, akik kicsit melankolikusabb hangulatba kerültek a végére. Talán nyugodtan leszögezhetjük, hogy az Esti Kornél erőssége, hogy magas színvonalon képes mindig megújulni, mindezt úgy, hogy emberiközelinek érezzük.

Várjuk a folytatást, szeptember 27-én (már telt ház) és 28-án a Kobuciban!

M. Adri
Fotó: Petró Adri

[2025.09.17.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]
gazda szolgáltatás [2025.09.10.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Mini-Kell a barátság koncert lesz a Muzikumban szeptember 19-én
"Ez az igazi Juni!" - L.L. Junior új dalában visszatért a régi stílusa
T. Danny új dala a felrobbantotta a netet - a rajongók támogatják, de egyre többen aggódnak érte!
Egy lélegzetvételnyi szeánsz - megnéztük Jean-Michel Jarre koncertjét 
"Távol álljon tőlünk, hogy ezt letagadjuk" - megszólalt a Malacka és a tahó frontembere
Rózsák háborúja a Parkban - megnéztük a Hurts koncertet
Kedvenc punk nagypapánk a Parkban - Billy Idol koncerten jártunk
Újabb mérföldkő a Mandoki Soulmates történetében
A zene legyen a történetmesélés fő eszköze
A svájci hegyekből a reflektorfénybe: JODOKCELLO először Budapesten - jegyek itt
A 101 Hang az MVM Dome-ban - jegyek az 5 órás Depeche Mode-ünnepre
A klasszikus thrash metal nagyágyúi a Barba Negraban
Hú, ez jó! - Szandi és szabad életérzés dalban
Startol a Musicalek Éjszakája az Erkelben
Lángol az ég - Nova Prospect dal- és klippremier

Megnéztük T. Danny koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Negyedik saját nagykoncertjét...

Esőben is Rock and Roll - A Tábor Fesztivál záró akkordja mindent vitt
Az idei Tábor...
Stoner rockerek a Parkban- Queens of the Stone Age koncerten jártunk
Rudolf a Margitszigeten - Győr bátor vállalkozása
Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét 
Crowd surf gumicsónakkal, metal szeánsz - megnéztük a teltházas Avenged Sevenfold koncertet a Parkban
Rózsák háborúja a Parkban - megnéztük a Hurts koncertet
beszámolók még