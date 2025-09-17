Az Esti Kornél tényleg kitette a szívét a Budapest Parkba

„Ez az este terápia lesz – nektek és nekünk is. Együtt énekeljük, kiabáljuk, ordítjuk ki mindazt, ami bennünk van: feszültséget, bánatot, örömöt. Mert vannak pillanatok, amikor a zene az egyetlen, ami igazán felszabadít” – így hirdette meg az idei nyári, Budapest Parkos koncertjét az Esti Kornél, és bizony nem tévedtek nagyot. Az este valóban felért egy terápiával.

Előzenekarként a Fiúk kezdték meg az estét. Elsőre az tűnt fel, hogy sokkal hangosabb a zene, mint szokott, de az érzéki csalódás után már jó hangolódás volt az este főszereplőire. Mivel még mindig nem számítok „tősgyökeres” Esti Kornél rajongónak épp annyit tudtam, hogy van új lemezük, de sebaj, a régieket végre megállás nélkül tudom énekelni. Aztán már a kezdés betalált.

Az „Új Honfoglalás” kezdés valami újat ígért, de egyáltalán nem aggódtam. Vitt a lendület. Persze az „Akik élnek”, a „Rohadt eső” vagy az „Óceán” különleges helyen áll a szívemben és el sem maradhat egyetlen koncertről sem, de amikor jöttek az új dalok…Azt láttam, hogy a közönségből is sokan összenéztek, nem ismerték, de ez senkit nem zavart. Táncoltak tovább és élvezték az energiákat.

Nem maradt el a ma már oly látványos vetítés sem, a fények játéka is hozzátett a hangulathoz. A koncert felénél tűnt fel, hogy mi azért élvezzük ennyire, mert a zenekar is él minden pillanatot. Talán az eddigi legtöbb ember bulizott az Esti Kornélon, mintha a nyár - ezen az estén - megállt volna egy másfél órára.

A ráadás számok előtt nem sokkal csendült fel a „Most kéne kezdeni”, amit akár koncertre is érthettünk volna. Aztán a legvége? A „Helló, szia” című daluk azoknak is mosolyt csalt az arcára, akik kicsit melankolikusabb hangulatba kerültek a végére. Talán nyugodtan leszögezhetjük, hogy az Esti Kornél erőssége, hogy magas színvonalon képes mindig megújulni, mindezt úgy, hogy emberiközelinek érezzük.

Várjuk a folytatást, szeptember 27-én (már telt ház) és 28-án a Kobuciban!



M. Adri

Fotó: Petró Adri

[2025.09.17.]