Magyar Színház

Ünnepi zenei élmény érkezik a Magyar Színházba - Show Violina: Karácsony

A Magyar Színház Élmény Plusz programjának részeként egy különleges, ünnepi hangulatú zenei est érkezik a teátrum színpadára. A Show Violina – Karácsony egy látványos, modern hangzású koncertélmény, amely ötvözi a klasszikus zenei tradíciókat, a mai könnyedséget és a színpadi táncművészetet.
 

A produkció középpontjában Horváth Orsolya hegedűművész áll, aki egy ünnepi zenei utazásra hívja a közönséget. Az est során jól ismert, nemzetközi dallamok csendülnek fel modern hangszereléssel, miközben profi táncművészek koreográfiái teremtenek különleges atmoszférát. A vizuális élményt gondosan megkomponált fény- és látványelemek teszik teljessé. Olyan világszerte ismert előadók dalai csendülnek fel, mint Lindsey Stirling, Michael Bublé, Caroline Campbell, Leonard Cohen és Joel Sunny. Éld át élőben a legismertebb dallamokat: Hallelujah, Joy to the World, Carol of the Bells, Mr. Grinch, Sway és még sok más zenei különlegesség.

A Show Violina – Karácsony olyan produkció, amely hidat képez koncertélmény, színházi látvány és ünnepi hangulatteremtés között. A látogatók egyetlen estére kiszakadhatnak a hétköznapokból, és egy érzelmekkel teli, ünnepváró élmény részesei lehetnek.

Az előadás a Magyar Színház és külsős alkotók partnerségében valósul meg, a színház Élmény Plusz sorozatának keretében, amely olyan különleges eseményeket fog össze, amelyek túlmutatnak a hagyományos színházi műfajokon, mégis szervesen kapcsolódnak a Magyar Színház inspiráló kulturális környezetéhez.

A produkció a Ghost Moments Productions tulajdona.

Időpont: 2025. december 8. 19:00
Helyszín: Magyar Színház

Jegyek és a részletek elérhetők a Magyar Színház hivatalos weboldalán.

Előadják:

Horváth Orsolya

Hegedűs előadóművész, a Show Violina című produkció megálmodója.

Célja, hogy a klasszikus hangszer hangzását modern, friss és könnyen befogadható stílussal ötvözze, így olyan színpadi élményt teremtsen, amely minden korosztály számára szórakoztató és inspiráló.

Előadásaiban kiemelt szerepet kap a vizualitás: különös figyelmet fordít a látványra, a mozgásra és a fények játékára, hogy minden fellépése egyedi, izgalmas és emlékezetes legyen. Önálló estjeit több alkalommal mutatta be Budapesten, a Vincent Hall rendezvénytermében, emellett vendégelőadóként óceánjáró hajók színházaiban is fellépett.

A jelenlegi produkcióban tehetséges zenésztársakkal kiegészülve azon dolgozik, hogy a Show Violina színházi keretek között egy teljes, komplex látványvilággal és dramaturgiával rendelkező előadássá váljon.

Farkas Mira

2023-ban szerzett doktori fokozatot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium hárfa- és kamarazene tanára.

Szólistaként számos zenekarral lépett fel itthon és külföldön egyaránt. Nevéhez fűződik Tan Dun Oscar-díjas zeneszerző Nu Shu című hárfaversenyének magyarországi bemutatója, amely a Müpában hangzott el.

Junior Prima díjas hárfaművész, aki vendégelőadóként csatlakozik a produkcióhoz. Játékát finom elegancia, érzékenység és mély zenei kifejezésmód jellemzi. Hárfáját nemcsak a klasszikus, hanem a modern zenei közegben is otthonosan szólaltatja meg, ezzel különleges hangulatot és egyedi színt kölcsönözve a Show Violina előadásainak.

Jákli Zsófi

Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója. Szívéhez legközelebb a jazz és az improvizációközpontú zene áll: Kálmánchelyi Levente triójában a fúziós jazz műfajában kelti életre Levi kompozícióit.

A jazz mellett más műfajokban is otthonosan mozog: session zenészként pop projektekben vesz részt, 2022 óta a Madách Színház SIX című musicaljének zenekarában játszik, emellett soul/funk formációkban és kortárs, valamint klasszikus darabokban is közreműködött.

Célja zenei sokszínűségének megőrzése, és minél több irányzat megismerése.

Nagy Doriel

A Magyar Zeneakadémia zeneszerzés szakán diplomázott. Jelenleg a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának ének szakos hallgatója.

Zenei érdeklődése sokrétű; különösen közel állnak hozzá az improvizatív irányzatok és a könnyűzenei műfajok, amelyekben szabadon kibontakoztathatja kreativitását és egyéni hangját.

Török Emese

2014-ben végzett a Kőbányai Zenei Stúdióban, Solti János tanítványaként. Ezt követően több népszerű magyar popzenekar tagjaként szerzett ismertséget – többek között a Compact Disco és a Groovehouse együttesben.

Folyami és óceánjáró hajókon tovább mélyítette színpadi tapasztalatait.

Jelenleg a Kozmix zenekarban, valamint különböző kreatív formációkban is közreműködik.

Játékát lendület, letisztultság és a dallamhangszerek érzékeny, mégis határozott támogatása jellemzi.

Táncosok

A produkciót a Magyar Színház négy táncművésze színesíti. Tánc és koreográfia: Anderson Viktória, tánc: Kuti Petra Gabriella, Máté Zsófia, Rácz Máté.

Magyar Színház

[2025.11.23.]

