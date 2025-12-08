A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk

Október 28-án visszatért hozzánk a Lacuna Coil csapata. Emlékezetes este részesei lehettünk, régóta bakancslistásak voltak nálam, valamiért a korábbi bulijaikról rendszeresen lemaradtam.

Az estét a floridai, 1997-ben alakult nu/alternative/groove metal csapat, a Nonpoint indította.

Lendületes bő fél órát játszottak.

Kis szünet, színpad átrendezés, és máris színpadon a Lacuna Coil zenekar.

A Lacuna Coil 1994-ben alakult Milánóban, a gothikus metal egyik alappillérei.

Különlegességüket a kettős férfi-női vokál együttes, egyedi hangzása adja.

Christina vörös tüll szoknyában, és fekete bőr nadrág, csipke blúz szettben érkezett a színpadra.

Andrea Ferro, mint férfi vokalista elképesztően összeillik hangban Christinaval, hallani, látni a több évtized együtt működést, mondhatni, működik a kémia zenekaron belül.

Andrea „halál sikolyai” Christina énekével párosítva élőben is elképesztően szól.

A zenekar többi tagja sminkben és csuklyában hozta a talpalávalót.

Sejtelmes, a vörös összes árnyaltában világították meg a zenekart többnyire, a színpadkép egyébként letisztult volt, illetve a két énekes vetésforgóban ugrált fel a két emelvényre a gitárosokkal felváltva.

Christina olykor teljesen extázisban énekelt, mintha egy másik gótikus univerzumba csöppentünk volna vele erre a két órára.

A közönség minden dalt kívülről fújt természetesen végig tombolva a két órát.

Összességében egy szuper, gótikus metal este részesei lehettünk.

Köszönjük a szervezést a Concerto Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. Lavers of Time

2. Reckless

3. Hosting the Shadow

4. Kill the Light

5. Die & Rise

6. Spellbound

7. In the Mean Time

8. Intoxicatec

9. Downfal

10. Heaven's a Lie XX

11. In Nomine Patris

12. Blood. Tears, Dust

13. Gravity

14. Oxygen

15. Nothing Stands in Our Way

Encore:

16. The Siege

17. I Wish You Were Dead

18. Swamped XX

19. Never Dawn

[2025.12.08.]