A gótikus metal egyik alappillére a Barba Negraban - Lacuna Coil koncerten jártunk
Október 28-án visszatért hozzánk a Lacuna Coil csapata. Emlékezetes este részesei lehettünk, régóta bakancslistásak voltak nálam, valamiért a korábbi bulijaikról rendszeresen lemaradtam.
Az estét a floridai, 1997-ben alakult nu/alternative/groove metal csapat, a Nonpoint indította.
Lendületes bő fél órát játszottak.
Kis szünet, színpad átrendezés, és máris színpadon a Lacuna Coil zenekar.
A Lacuna Coil 1994-ben alakult Milánóban, a gothikus metal egyik alappillérei.
Különlegességüket a kettős férfi-női vokál együttes, egyedi hangzása adja.
Christina vörös tüll szoknyában, és fekete bőr nadrág, csipke blúz szettben érkezett a színpadra.
Andrea Ferro, mint férfi vokalista elképesztően összeillik hangban Christinaval, hallani, látni a több évtized együtt működést, mondhatni, működik a kémia zenekaron belül.
Andrea „halál sikolyai” Christina énekével párosítva élőben is elképesztően szól.
A zenekar többi tagja sminkben és csuklyában hozta a talpalávalót.
Sejtelmes, a vörös összes árnyaltában világították meg a zenekart többnyire, a színpadkép egyébként letisztult volt, illetve a két énekes vetésforgóban ugrált fel a két emelvényre a gitárosokkal felváltva.
Christina olykor teljesen extázisban énekelt, mintha egy másik gótikus univerzumba csöppentünk volna vele erre a két órára.
A közönség minden dalt kívülről fújt természetesen végig tombolva a két órát.
Összességében egy szuper, gótikus metal este részesei lehettünk.
Köszönjük a szervezést a Concerto Music csapatának!
Balázs Adrienn
Setlist:
1. Lavers of Time
2. Reckless
3. Hosting the Shadow
4. Kill the Light
5. Die & Rise
6. Spellbound
7. In the Mean Time
8. Intoxicatec
9. Downfal
10. Heaven's a Lie XX
11. In Nomine Patris
12. Blood. Tears, Dust
13. Gravity
14. Oxygen
15. Nothing Stands in Our Way
Encore:
16. The Siege
17. I Wish You Were Dead
18. Swamped XX
19. Never Dawn
[2025.12.08.]