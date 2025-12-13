2025. december 13. | szombat | Luca, Otília nevenapja
 
Kapcsolódó cikkek
A coldrain először Magyarországon - erős japán-francia trió a Barba Negrában
Kapcsolatok
Concerto Music

Végre nálunk zúzott a coldrain

Az év tökéletes lezárása volt számomra a coldrain koncert, akik december 6-án rázták fel a Barba Negra közönségét.

A japán banda otthon hatalmas népszerűségnek örvend, Európában többször jártak, minket azonban valamiért még kihagytak.

Panaszra nem lehetett okunk, hiszen két erőteljes banda melegítette be a közönséget, akiket szintén visszavárunk.

Először a japán Noisemaker lépett fel, akik számomra az eddigi legjobb előzenekarként lopták be magukat a szívembe. Az alternatív nu-metalt játszó fiúk után pedig a francia Revnoir következett. A főképp metalcore-t játszó zenekar erőteljes előadása mindenkit lenyűgözött. Érdemes rájuk keresni.

Amíg a coldrainre vártam, beszélgetéssel ütöttem el az időt. Egy mellettem álló úriember 11 éve várt erre a koncertre, és ilyenkor mindig feszélyezve érzem magam, amiért alig ismerem a bandát. Mikor bejelentették, hogy jönnek, nem volt kérdés, hogy megyek rá, ám az elmúlt időszak sűrű eseményei miatt csak pár hete kezdtem intenzíven hallgatni őket. Ahogy a fiatalember megjegyezte: “nincs rossz számuk”, és mennyire igaza van. Először furcsa volt számomra, hogy japán zenekarként alig van japán daluk, de így mindenki számára eladható zenét csinálnak.

Ahhoz képest, hogy a hét elején félő volt, hogy a buli elmarad (volt is pár lemondott koncertjük), az énekes, Masato betegsége miatt, nagyon korrekt setlistet kaptunk.

Annyira jól eltalálták, hogy érintették a régebbi dalokat is szinte az összes albumukról. A Nonnegative és a legújabb Optimize albumok lettek kihangsúlyozva. Olyan közönség kedvencek hangzottak el, mint a "Bloody Power Fame", a MAYDAY, vagy a "The Revelation".  Meglepetésként és a hangulat fokozásaként előadták Alanis Morissette "Uninvited" című dalának feldolgozását, aminek személy szerint nagyon örültem.

Setlist:
1. FREE FALL
2. PARADISE (Kill the Silence)
3. INCOMPLETE
4. The Revelation
5. REVOLUTION
6. Cut Me
7. DIGITOLL
8. Boys and Girls
9. Uninvited (Alanis Morissette cover)
10. Bloody Power Fame
11. Rabbit Hole
12. MAYDAY (feat. Ryo)
13. CHASING SHADOWS
Encore:
14. OPTIMIZE
15. ENVY
16. VENGEANCE

A magyar rajongók számára történelmi jelentőségű volt ez a koncert, hiszen még soha nem jártak Magyarországon. Masato "az év egyik kedvenc estéjének" nevezte ezt a fellépést, így minden okunk megvan reménykedni, hogy fognak még jönni.

A szervezésért ezer hála a CONCERTO Musicnak.

Szigeti Emese

[2025.12.13.]

