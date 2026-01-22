2026. január 26. | hétfő | Vanda, Paula nevenapja
 
Megnéztük a Zanzibar 25 koncertet az Akváriumban - képekkel
Kapcsolatok
Zanzibar
Rómeó Vérzik

Zanzibar és Rómeó Vérzik az Akvában!

Szó sincs retróról, de mindenképpen hangos időutazás a kétezres évek hazai könnyű-rock alapvetéseit egy színpadon látni. A populárisabb Zanzibar nemrég múlt 25 éves, a vérbeli rock ’n roll brigád, vagyis a felvidéki Rómeó Vérzik pedig kereken három évtizedet ünnepelt novemberben.

Bár a starttól mindkét csapat esetében évtizedek teltek el, tagok távoztak és érkeztek, gitárok törtek, meg aranylemezekkel telt meg a fal, egy valami nem változott: a zenéjük őszintesége. Ezt az ars poetica-jukat fejtette ki Koppány egy tavaly év végi interjúban: „Nem vagyok az a típus, aki a múltba réved és azon töri a fejét, mit rontott el.. Soha nem függtünk senkitől, és ez adott nekünk igazi szabadságot..” – mondta a Rockstar Magazinnak, amikor arról kérdezték, lenne-e olyan 30 év távlatából, amit mai fejjel másképpen csinálna. Persze ha szabadságról meg hitelességről van szó, ahhoz Terecskei Ritáéknak is lesz pár szava, hiszen hiába változtak az idők az alakulásuk óta, ők az elmúlt – már több mint - negyed században kitartottak amellett az őszinte rockvonal mellett, amivel 1999 januárjában legendásan útnak indultak, hogy olyan slágerek adjanak a hazai könnyűzenének, mint az Igazi nevem, vagy az Ádám keresi Évát és a Szerelemről szó sem volt. Szóval nem csak nosztalgiának, hanem ugrálós-éneklős rockbulinak ígérkezik ez a dupla koncert, már csak azért is, mert a Rómeó Vérzik Koppánya kis kényszerpihenője után az Akvárium színpadán tér vissza a fővárosba, hogy még az eddiginél is nagyobb energiával csapjon a húrok közé, legalább annyira pörgős nótákkal, mint Az Ördög, az Isten, az Élet és a Halál, a Keleti rock és roll, a Kiskakas pedig pláne, hogy nem maradhat le a setlist-ről.

A két zenekar amúgy még sosem turnézott együtt, úgyhogy ez a mostani, március 7.-i koncert igazi hazai rocktörténeti különlegességnek számít majd..

Jegyek

[2026.01.22.]

