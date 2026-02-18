2026. február 19. | csütörtök | Zsuzsanna nevenapja
 
Hot Wheels Monster Truck Show 2026 - Második esély

Szinte pontosan egy évvel ezelőtt láthattuk ezt a show-t az MVM Dome-ban, akkor kissé csalódás volt. Kíváncsi voltam, ez most milyen lesz, változtattak-e valamit, vagy hasonló élményekkel térhetünk haza, mint 2025 márciusában. Miután ugyanazzal a műsorral érkeztek, teljes egészében összehasonlítható a két program. Azt viszont ne feledjük, ekkora gépszörnyeket egy zárt arénában látni és hallani mindig különleges dolog.

Kezdem a számomra legjobb hírrel: végig lehetett fotózni. Egy évvel ezelőtt egy 15 perces blokk fotózását engedélyezték csak, így ez nagyon örömteli fejlemény. Az előadás négy fő részből állt, amit pontoztak, és külön-külön győzteseket hirdettek. Ha holtverseny alakult ki, a közönség segítségét kérték a műsorvezetők a döntéshez. A közönség fiatal képviselőit az egész este folyamán igyekeztek bevonni a műsorvezetők, ezzel is érdekessé téve a műsorszámok közti átállást. Lelkesedésük idén is határtalan volt, csaknem az egész nézőteret bejárták, és ami nagyon pozitív változás a tavalyihoz képest: tökéletesen lehetett érteni, mit mondanak.

Hot Wheels Monster Truck Show képekben - klikk a fotóra


Az első rész számomra kissé vontatott volt, annak ellenére, hogy látványban nem volt hiány. Kicsit az volt az érzésem, mintha a második résznek lenne egyfajta felvezetése.
A szünet után közvetlenül a motorosok produkciója ismét nagyon ütős volt, az ugrások magassága, hossza és technikai kivitelezése sem hagyott kívánnivalót maga után. A végére tartogatott Freestyle ismét a Jolly Joker, mindenki megmutatta, mit tud. Egyértelműen a leglátványosabb rész még mindig ez.

A hangerő mellett természetesen az égett gumi és elégetett üzemanyag (főleg etil alkohol) szaga is jelentős volt, de ezt nagyon jól kezelték az MVM Dome-ban. Nyilván lehetett érezni, de egyáltalán nem volt számomra zavaró. Biztos vagyok abban, hogy kisgyermekes családoknak ismét egy különleges program volt.

Mahunka Balázs
Fotó: Mahunka Balázs

[2026.02.18.]

