Bigger Than You Think! - a 25 éves Simple Plan Budapesten

A Simple Plan az olyan slágereivel, mint az I’m Just a Kid, a Perfect vagy a Welcome to My Life sokak kamaszkorához szolgáltatta a zenei aláfestést, miközben az elmúlt 25 év alatt is folyamatosan fejlődtek és úton voltak, újabb és újabb slágerekkel szilárdítva meg helyüket a pop-punk legendák között. A zenekar tavaly ünnepelte 25. születésnapját, ennek alkalmából pedig ősszel Európába is elér Bigger Than You Think! elnevezésű turnéjuk, így Budapesten is megállnak: a szülinapi punk zsúrra október 21-én várnak mindenkit a Barba Negrába.

A Simple Plan az elmúlt 25 év alatt az egyik legsikeresebb pop-punk csapattá vált. Többszörös platinalemezes, 2002-es debütáló albumuk, a No Pads, No Helmets…Just Balls olyan slágereket tartalmazott, mint az I’d Do Anything, az I’m Just A Kid, az Addicted és a Perfect, míg a későbbi sikerek – Welcome To My Life, Summer Paradise, Untitled (How Could This Happen To Me?), Shut Up! és a What’s New Scooby-Doo? - végleg megszilárdították helyüket a műfaj legendái között.

A Montrealban alakult négytagú zenekar világszerte több mint 10 millió albumot adott el, meghódította a Vans Warped Tour és a When We Were Young fesztiválok nagyszínpadait, fellépett a 2010-es téli olimpián és játszott a Montreali Szimfonikus Zenekarral is, miközben telt házas koncerteket adott szerte a világon, és több mint 3 millió dollárt gyűjtött össze a Simple Plan Foundation javára. Klipjeik több mint egymilliárd lejátszást értek el a YouTube-on, miközben ötletes közösségimédia-jelenlétük további egymilliárd megtekintést generált számukra, amelyben nagy szerepe volt az #ImJustAKid kihívásnak, amelyhez olyan előadók is csatlakoztak, mint az az *NSYNC, Ed Sheeran, valamint Venus és Serena Williams.

2025-ben a zenekar hatalmas mérföldkőhöz ért: immáron 25 éve, hogy közösen zenélnek, a negyedszázadot pedig egy, az Amazon Prime Videón bemutatott, a teljes pályafutásukat átölelő dokumentumfilmmel és egy világkörüli turnéval ünnepelték Avril Lavigne és a The Offspring társaságában. Utóbbi előtt mi is belecsöppenhettünk fergeteges házibulijukba.

“Olyan jól éreztük magunkat tavaly ősszel, amikor Európában és az Egyesült Királyságban turnéztunk, hogy úgy döntöttünk, 2026-ban vissza kell térnünk!” - Osztotta meg a turné kapcsán a zenekar. - “Nagyon izgatottak vagyunk, hogy a Bigger Than You Think! turnénkkal bejárhatjuk az egész kontinenst, teljes koncertsorozatot adhatunk, és meghosszabbíthatjuk 25. évfordulós ünnepségeinket. Nagyon örülünk, hogy Budapestet is felvehetjük a turnéba, és a Barba Negra klubban ünnepelhetünk magyar rajongóinkkal! Előadjuk legnagyobb slágereinket, valamint a rajongók kedvenceit, amelyeket ritkán játszunk élőben, az egész diszkográfiánkat átfogva. Barátaink, a Neck Deep is velünk jönnek, így ezek igazán különleges koncertek lesznek! Visszatekintve az elmúlt néhány évre, nem tudunk nem hálásnak és lenyűgözöttnek lenni, hogy milyen fantasztikus volt Európában és az Egyesült Királyságban játszani, és ilyen hihetetlen támogatást kapni tőletek. Nagyon jó látni, hogy régi rajongóink még mindig eljönnek megnézni minket, és egy teljesen új generáció csatlakozik hozzájuk. A koncertek egyre nagyobbak és nagyobbak, és alig hisszük el, hogy olyan ikonikus, hatalmas helyszíneken fogunk fellépni, mint a londoni Wembley Arena és a párizsi Accor Arena. Ez egy valóra vált álom számunkra, és mindezt nektek köszönhetjük. Nagyon köszönjük, és alig várjuk, hogy lássunk titeket a koncerteken!”

Mi is alig várjuk a találkozást október 21-én, a Barba Negrában!

A Simple Plan minden egyes, ezen a turnén eladott jegy és VIP-csomag után 1 dollárt adományoz a Simple Plan Alapítványnak, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a rászoruló fiataloknak, valamint bemutassa a zene erejét mint eszközt az életcél megtalálásához. Megalakulása óta a Simple Plan Alapítvány több, mint 3 millió dollárt adományozott különböző jótékonysági célokra Kanadában, és számos rangos elismerésben részesült filantróp tevékenységéért.

Fotó: Skyler Barberio

[2026.02.18.]