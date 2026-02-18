2026. február 19. | csütörtök | Zsuzsanna nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Lezárult a Szegedi Szabadtéri Játékok 2025-ös évada
Sokszínű évaddal készül a jövőre 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok
Koncertműsort hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok
Nyáron debütál a Wicked! Interjú Szente Vajk rendezővel
Geszti dupláz Szegeden
Újabb nyolc Szabadtéri-este: színházi előadások az újszegedi színpadon
A hirtelen haragú hősszerelmes: Boncsér Gergely a Dóm téri Carmenben
Kapcsolatok
Szegedi Szabadtéri Színpad

Mester Viktóriával érkezik a Carmen!

Július 31-én és augusztus 1-én Bizet Carmenjét láthatják a Szegedi Szabadtéri Játékok nézői. Juronics Tamás rendezésében a magyar operaélet kiemelkedő művésze, Mester Viktória Magyar Ezüst Érdemkereszttel is kitüntetett mezzoszoprán formálja majd meg a Dóm térre érkező, legendás zenemű címszerepét.

Georges Bizet Henri Meilhac és Ludovic Halévy Prosper Mérimée elbeszéléséből született librettója alapján készült operája, a Carmen már százötven éve tartja lázban a színházkedvelőket. A szenvedélyes szerelmet páratlan dallamokkal középpontba állító zenemű idén hazánk legnagyobb színpadán, a Dóm téren is műsorra kerül, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégjátékában.
 Juronics Tamás rendezése 2025 márciusában debütált anyaszínházában, kitörő nézői lelkesedés, kedvező kritikai visszhang közepette. A Kossuth-díjas művész színrevitele különleges, újszerű megközelítést választott: a történet a halottak napi karnevál idején, egy misztikus, mexikói miliőben bontakozik ki, ahol a szenvedély és a végzet még élesebb kontúrokat kap.

A nagyszabású vendégjáték leendő nézői izgatottan várják, vajon mely szereposztásban tekinthetik meg Szegeden a színvonalas produkciót. A Carmen címszerepe az operadívák egyik legkeresettebb szólama világszerte: komoly énekesi bravúrt, érzékeny, mégis lendületes karakterformálást, a felszín alatt dolgozó belső szenvedélyt követel. A tüzes cigánylány alakja nem is kerülhetne avatottabb kezekbe a Szegedi Szabadtérin: Mester Viktória Magyar Ezüst Érdemkereszttel is kitüntetett mezzoszoprán formálja meg a napfény városában.
A mezőtúri születésű énekművész magabiztosan mozog az operairodalom széles skáláján. Andor Éva és Kovalik Balázs tanítványaként került ki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemről; négy évadon át játszott a Miskolci Nemzeti Színház állandó vendégeként, nagy sikerrel szerepelt az ország legjelesebb színpadain, hangversenytermeiben. A szegedi operakedvelő közönség a Dóm téren legutóbb a Parasztbecsület Lolájaként láthatta, de a Coopera program keretein belül a Szegedi Nemzeti Színházban is fellépett A sevillai borbély, majd a Figaro házassága jelentős szerepeiben. A Magyar Állami Operaház magánénekeseként a legnevesebb olasz operák mellett Mozart és Wagner remekműveiben is rendre feltűnik. Drámai hősnőkben is bővelkedő repertoárjában kitüntetett helyet foglal el Carmen alakja, akit kiemelkedő vokális teljesítménnyel, meggyőző alakítást nyújtva jelenít meg – ezúttal a Szabadtéri Játékokon.

Mester Viktória Carmenje mai, hús-vér nőként lép a közönség elé a friss szemléletű, mégis klasszikus értékeket őrző előadásban, amelyben Erkel László Kentaur ötletes látványának és a rendezői koncepciónak köszönhetően minden eddiginél átélhetőbbel kel életre a dohánygyári munkásnők, csempészek, katonák, egy nehézségekkel teli világban is a szépre áhítozó, hétköznapi alakok kapcsolataiból kibontakozó, mára legendássá vált cselekmény.  Az elismert operacsillag nem kevésbé jeles szereplőtársak körében tér vissza a Dóm térre – hamarosan partnereinek kilétére is fény derül!

Jegyvásárlás

Szegedi Szabadtéri

 

[2026.02.18.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Elképesztő siker kapujában a magyar sztárpár? Újra díjat hozhat a szerelem városa!
Nyugodj békében, Miklós
Legyőzte a félelmet? - Itt van WhoisMinka legújabb dala
Öt évtized két órában - Nazareth koncertem jártunk
Cryptopsy: a 30 éves None So Vile lemezt hallgathatjuk meg csütörtökön a Barba Negrában
Akvárium, Lokál, Tűrhető dalok: élőben debütál a titokzatos Cent Grál
A Nightwish egykori ikonikus hangja és basszusgitárosa Budapestre jön!
Zabálják a rajongók: Azonnal a lista élére lőtt Belano és a BSW új közöse
40 év rocktörténelem egyetlen estén: az Ossian jubileumi koncertje az Arénában
Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár
Először érkezik Budapestre a gitár Michelangeloja: Eric Johnson az Akvárium Klubban
Színes emlékek a feledés homályából
Charlie Puth először Magyarországon: július 27-én a Budapest Parkban lép fel
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
Az Empire of the Sun a Budapest Parkba is elhozza Ask That God turnéját
Karácsony után is igazi az Igazából karácsony
Love Will Bring You Home - Kiefer Sutherland Budapesten
ELUVEITIE: novemberben a Barba Negrában a Pain és a Wolfheart társaságában!

A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Nem kell a King’s Crossig menni...

Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
2025. december 02-án...
A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk
Metalcore est a Barba Negraban
Notre-Dame de Paris - emóció a köbön - képekkel
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
Karácsony után is igazi az Igazából karácsony
beszámolók még