2026. február 6. | péntek | Dorottya, Dóra nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
A brit metal színtér élharcosa, a Malevolence Budapestre érkezik
Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben
Budapestre érkezik Johnny Rotten bandája, a Public Image Ltd
A Papa Roach megrengeti a Budapest Parkot is
„Drunk and Shitty in Every City” - Budapesten is megünnepli 30 évét a Zebrahead
David Byrne 17 év után újra Budapesten
Budapestre is ellátogat a supergroup
Vagány és megállíthatatlan - CHINCHILLA az Analog Music Hallban
Naomi Jon Budapestre is elhozza a Strawberry dalait
2026 a legendás előadók éve lesz
A Rise Against új lemezével érkezik Budapestre
Budapestre is elhozza legújabb lemezét Eddie Van Halen világhírű fia
Kapcsolatok
Live Nation Magyarország

Love Will Bring You Home - Kiefer Sutherland Budapesten

Kiefer Sutherland ismét kilép a filmvászonról, nyakába veszi a gitárját és visszatér az öreg kontinensre nagy sikerű élő műsorával. Country dalai, lebilincselő előadásmódja, a számok közötti anekdotái miatt koncertjei egyszerre meghittek és nagyívűek, az élmény még sokáig a közönséggel marad. Most pedig mi is átélhetjük, milyen egy este Sutherlandet hallgatva április 28-án, az A38 Hajón.

A most bejelentett Love Will Bring You Home Tour Kiefer Sutherland első európai és egyesült királyságbeli turnéja 2024 óta – az elmúlt időszakban ugyanis forgatásokkal volt tele a naptárja. Most azonban az elismert színész és zenész bejelentette legújabb turnéját, amely számos olyan várost is érint, ahol korábban még nem lépett fel. 33 másik város mellett pedig Budapest is felkerült a turnéállomások közé.

A koncertkörút egyben Sutherland negyedik stúdióalbumának, a Grey-nek a megjelenését is ünnepli, amely várhatóan idén tavasszal érkezik. Bár a pontos megjelenési dátum még nem ismert, a rajongók az új dalok mellett a teljes életmű kedvenceire is számíthatnak.

Sutherland eddig egyetlenegyszer lépett fel Magyarországon, 2023-ban Szolnokon, úgyhogy itt az ideje, hogy ismét felidézzük dalait. Koncertjei bensőségesek, hitelesek, mélyek és őszinték, ugyanakkor szórakoztatóak, így a koncertlátogatók egy erőteljes zenével és történetmeséléssel teli estére számíthatnak. A zenélés mellett pedig előkerülnek Sutherland történetei is rendkívüli életéről és pályafutásáról, valamint azokról az élményekről, amelyek dalai történeteit inspirálják. Előadásai az intimebb akusztikus pillanatokat lendületes zenekari hangszereléssel ötvözik, dinamikus és magával ragadó atmoszférát teremtve, amely még sokáig hat a közönségre az utolsó hang után is. A Love Will Bring You Home Tour ugyanazt az érzelmi kötődést, zenei profizmust és történetmesélést ígéri, amely világszerte elkötelezett rajongótábort szerzett Sutherlandnek.

A koncertre a jegyértékesítés február 6-án, 11 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

 

[2026.02.06.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Blansch új dala tör szívre - a „pontokon” akadsz fenn te is?
"Nagyon érezzük egymás lelkét" - új dalt hozott a Parno Graszt és DÁNIELFY
Az ember is változik, nem? - Megjelent a Stula Rock harmadik nagylemeze
David Byrne 17 év után újra Budapesten
Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre!
Techno metalcore party az MVM Dome színpadán - Electric Callboy koncerten jártunk
Geszti dupláz
Százezredik látogatóját köszöntötte az Erkel Színház
Varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter™ világát
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
Jön az AWS Madách 2.0 koncertfelvétele - Premieren a 2359
Új bemutatóra készül a Déryné Társulat: Tripla tréfa - Három Csehov egy felvonásban
Zanzibar és Rómeó Vérzik az Akvában!
Már több mint 7000 óvodás élhette át a bábszínház varázsát
Jubileumi koncerttel ünnepel a 30 éves Cry Free!

Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
2025. december 02-án...

Karácsony után is igazi az Igazából karácsony
Meghallgattuk a Budafoki Dohnányi Zenekar...
Öt évtized két órában - Nazareth koncertem jártunk
A káosz teremtményei - The Rasmus koncerten jártunk
Megnéztük a Neoton: Finálé című koncertjét - képekkel
Notre-Dame de Paris az Arénában - képekben
Techno metalcore party az MVM Dome színpadán - Electric Callboy koncerten jártunk
beszámolók még