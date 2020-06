Meghirdették az Új Magyar Zenei Fórum zeneszerzőversenyt Idén Bartók Béla művészetéhez kapcsolódva hirdeti meg az UMZF - Új Magyar Zenei Fórum zeneszerzőversenyt a Budapest Music Center (BMC) és a Müpa, a pályaműveket augusztus 15-ig várják. Idén Bartók Béla művészetéhez kapcsolódva hirdeti meg az UMZF - Új Magyar Zenei Fórum zeneszerzőversenyt a Budapest Music Center (BMC) és a Müpa, a pályaműveket augusztus 15-ig várják. A verseny elsődleges célja, hogy új magyar zenedarabok megalkotását ösztönözze és támogassa. A pályázatra két kategóriában, nagyzenekari és kamaraegyüttesre írt művekkel lehet nevezni - közölte a Budapest Music Center kedden az MTI-vel.



A nagyzenekari kategóriában - Bartók Béla halálának 75. évfordulója előtt tisztelegve - a zsűri olyan pályamunkákat vár, amelyekben szerepel Bartók Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára I. tételének fúgatémája, vagy amelyeket ez a fúgatéma ihletett. A kamaradarabokkal szemben elvárás, hogy trombita szólistát szerepeltessenek.



A pályázaton minden 50. életévét még be nem töltött magyar zeneszerző indulhat, a jelentkezési határidő augusztus 15. éjfél. A műveket Tihanyi László és Vajda Gergely karmester-zeneszerzők, valamint a világhírű magyar komponista, Eötvös Péter bírálja el.



A döntőbe jutott kamaradarabokat az UMZE Kamaraegyüttes mutatja be október 10-én a BMC Koncerttermében Tihanyi László vezényletével és Pálfalvi Tamás trombitaművész közreműködésével. A díjazott nagyzenekari művek október 11-én a Müpa Fesztivál Színházában csendülnek fel, ahol az MR Szimfonikusokat Vajda Gergely vezényli.



A verseny pénzjutalommal jár, az első három-három díjazott között nagyzenekari kategóriában bruttó 2 millió 600 ezer forintot, míg a kamarazenei kategóriában bruttó 1 millió 300 ezer forintot osztanak ki.



Az UMZF 2020 zeneszerzőverseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

[2020.06.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje For Sale Brand New Apple iPhone 11 Pro hangszer [2020.06.08.]

Poplánycsapat zenekar [2020.05.31.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu