Operettfesztivált rendeznek Veszprémben Gálvölgyi János színművész lesz a díszvendége a III. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválnak, amelyet augusztus 19-én és 20-án, szerdán és csütörtökön rendeznek meg a Veszprémi Petőfi Színház szervezésében. Az ingyenes, szabadtéri nyitóceremónián primadonna, bonviván, táncos komikus, 40 tagú koncert fúvószenekar, neves cirkuszművészek, valamint táncegyüttesek is várják a nézőket - olvasható a színház MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében. Mint írják, augusztus 19-én, 16 órakor a Veszprémi Petőfi Színház előtti dísztéren tartják a megnyitó ünnepséget, amelynek házigazdája Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. A műsor szerkesztője, rendezője és konferansziéja Keller János színművész.

A nyitóeseményen közreműködik Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara Hégely Ákos vezényletével; a Bonita Sporttánc Egyesület; Ninh Duc Hoang Long operaénekes, a Budapesti Operettszínház művésze; Bóbis László szteppvilágbajnok és táncosai; Szóka Júlia operettprimadonna; a Rippel Brothers - Rippel Ferenc és Rippel Viktor artisták; valamint a Veszprémi Petőfi Színház művészei.

A nyitóceremónia díszvendége Gálvölgyi János Kossuth-díjas színművész, akivel a megnyitó után Nemlaha György művészeti író és Oberfrank Pál beszélget a színház előcsarnokában.

A szerda este Kálmán Imre Marica grófnő című operettje látható, a címszerepben Eperjesi Erikával, Tasziló szerepében Domoszlai Sándorral. Színpadra lép még Fritz Éva, Egyházi Géza, Balázs Andrea, Kállai Bori, Kőrösi Csaba, Keresztes Gábor és Rikker Marika. Közreműködik a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, az előadás karmestere Farkas Pál.

Csütörtök este a fesztivál operettgálával zárul, amelyen Frankó Tünde, Peller Károly, Kardffy Aisha, Tassonyi Balázs, Füredi Nikolett és Buch Tibor lép fel, az est rendezője Somogyi Szilárd.

Az esti előadások mellett számos gyermekműsort is kínálnak a szervezők. Augusztus 19-én a Veszprémi Ifjúsági Táncegyüttes Lúdas Matyi című előadása látható. Augusztus 20-án a Kerek kő című interaktív mesét adják elő a színház előtti téren. Délben a veszprémi teátrum művészei, valamint Horváth Péter és Horváth Elemér lépnek fel. Délután a Kutyácska című interaktív mese látható, emellett interaktív bohócjáték gazdagítja a kínálatot, Nocsak, nocsak címmel. Szerdán 14 órától, csütörtökön 10 óra 30 perctől gyereksziget is várja a látogatókat.

A színház előtti téren szabadtéri koncerteket is tartanak. Szerdán a veszprémi teátrum társulata ad ízelítőt a következő évad első nagyszínházi bemutatójából, az Egy csók és más semmi című operettből, amelyet ifj. Csík Benedek és zenekara produkciója követ, késő este pedig a Veszprém Ifjúsági Táncegyüttes, valamint Vizeli Bálint és zenekara folklórműsora és táncháza várja a közönséget.

Csütörtök délután és este a színház előtti téren a Pécsi Nemzeti Színház művészei adnak műsort Pécsi operettvarázs címmel. Fellép Gulyás Dénes Kossuth-díjas operaénekes, Tatai Nóra, Györfi Anna és Bognár Szabolcs, zongorán kísér Oberfrank Péter Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester. A műsorban közreműködik Nemlaha György és Oberfrank Pál. Ezt követően Kalló Zoltán és zenekara lép fel.

A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a nézőszám korlátozása miatt valamennyi ingyenes programra előzetes regisztráció szükséges. Az eseményről további információ a https://www.petofiszinhaz.hu/operettfesztival linken érhető el.

