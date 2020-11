Nézd online - Ma kezdődik a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál Ma kezdődik az online Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál, amely idén a V4 országok nemzetközi hírű művészeit mutatja be. A fesztiválon hétfőtől szombatig koncertet ad a lengyel Marcin Dylla, a csehv Pavel Steidl, a szlovák Karol Samuelcik és Csáki András. Bemutatkoznak fiatal művészek, köztük a GFA - Guitar Foundation of America díjas Tritonus trió, valamint azt is megtudhatja közönség, milyen egy kilenchúros gitár. Az online fesztiválon a koncertek az interneten követhetők jegy-, vagy bérletváltás mellett. A koncertek kezdési időpontjához képest 12 órán keresztül nézhető, hallgatható minden esemény. További részletek a https://budapestguitar.com/ oldalon találhatók.



Eötvös József Liszt-díjas gitárművész, a Zeneakadémia tanszékvezető tanára hét éve alapította a fesztivált, amely bemutatja a hangszer és irodalmának sokoldalúságát és kiemelkedő művészeit, évről évre összegyűjti a klasszikus gitárzene, de általában a gitár, mint hangszer szerelmeseit.



A szervezők bíznak abban, hogy az idei rendhagyó módon online megrendezett fesztivál olyanokat is meg tud szólítani, akik eddig személyesen nem mentek el a Zeneakadémiára meghallgatni a koncerteket. MTI [2020.11.02.] Megosztom: