Olasz világsztárral és adventi koncerttel folytatódik a Müpa Home műsora Olasz világsztárral és adventi koncerttel folytatódik a Müpa Home közvetítéssorozat: szerdán Mario Biondi baritont, szombaton a Budafoki Dohnányi Zenekart, vasárnap az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus adventi koncertjét hallhatja a közönség. A nézők tavasszal már megismerhették a Müpa Home közvetítéssorozatot, amelynek köszönhetően estéről estére a legnagyszerűbb Müpás előadásokat láthatták saját otthonukban. Az aktuális előírásokhoz igazodva a Müpa csapata tovább fejlesztette a szolgáltatást, így november 12. óta a Bartók Béla Hangversenyteremből élőben közvetítenek. A közönség nélkül zajló koncerteket live stream formájában élvezhetik a rajongók - közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel. A Müpa Home Live sorozat első közvetítése alkalmával az éppen 35. születésnapját ünneplő világhírű csellista, Várdai István és a messzi Izlandról érkezett zenésztársa, Víkingur Ólafsson zongoraművész adtak koncertet.



A Müpa Home e heti műsorán a két élőben - de közönség nélkül - közvetített koncert mellett a 2019-es Európai Hidak fesztivál egyik sztárfellépőjének előadását is újraélhetik a nézők a Müpa honlapján és YouTube-csatornáján.



Mario Biondi baritonjáért nemcsak hazájában rajonganak, nemzetközileg is elismert tolmácsa a soul és R'n'B zenének. De Biondi nem ragadt le egy stílusnál, az évek során bátran kísérletezett más műfajokkal a dzsessztől a funkon át a brazil zenéig. A szerdán látható koncertfelvételt azonban nemcsak emiatt érdemes megnézni: a dalait tökéletes angolsággal előadó Biondi ugyanis csak ritkán énekel anyanyelvén, ám a magyar közönséggel ez alkalommal kivételt tett.



Izgalmas komolyzenei kalandban lehet része annak, aki szombaton Hollerung Gáborral és a Budafoki Dohnányi Zenekarral tart a képernyők előtt. Ebben pedig egy, a 18. században kedvelt zenei műfaj, a pasticcio lesz segítségükre. Az eredetileg egy olasz rakott tésztaételre utaló, de pástétomként is fordítható kifejezés tökéletesen szimbolizálja a műfajt, amelyben a szerzők különböző műveiből állítottak össze egy új alkotást. Ezen az estén Mozart egyik legismertebb operájához, a Don Juan legendáját feldolgozó Don Giovannihoz kapcsolódó zenei gondolatvilágba nyerhetnek bepillantást az érdeklődők a szerző más művein keresztül - olvasható az ajánlóban.



Advent első vasárnapja jelzi az ünnepi időszak kezdetét. Ehhez az elmélyüléshez kínál zenei aláfestést az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus adventi koncertje, ahol öt szólista közreműködésével a barokk és a bécsi klasszika népszerű dallamai mellett a régizene igazi különlegességei is megszólalnak majd az advent és a karácsony jegyében. [2020.11.24.]