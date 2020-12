Januárban újabb előadások közvetítését tervezi a Vígszínház Jövőre új előadásokkal folytatódik a Vígszínház online közvetítés-sorozata: a Hamlet, élő koncertszínház és A dzsungel könyve 25 éves jubileumi előadása is látható lesz. A kő premierjének és Halász Judit karácsonyi koncertjének online közvetítésével zárta a decemberi hónapot a VígSTREAMház - olvasható a Vígszínház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a pandémiás helyzet miatt további közvetítéseket nem terveztek az évre, januárban azonban új előadásokkal folytatódik online sorozatuk.



Január 16-án a Hamlet egy korábbi felvételének közvetítését láthatja a közönség, ifj. Vidnyánszky Attila főszereplésével Eszenyi Enikő rendezésében.



Cseh Tamás munkássága előtt tiszteleg a színház január 22-én, a zeneszerző születésnapján, a Kelet-nyugati pályaudvar című élő koncertszínházi előadással, majd 23-án egy kortárs magyar drámát közvetítenek élőben, A vándorkutya címmel.



Január 30-án A dzsungel könyve című zenés darab 25 éves születésnapi előadását láthatja a közönség. A Békés Pál szövegkönyve alapján Dés László zeneszerző és Geszti Péter szövegíró által írt darabot Hegedűs D. Géza rendezésében mutatták be a Pesti Színházban.



Az előadások közvetítése az eSzínházzal való együttműködésben jön létre - áll a közleményben. MTI [2020.12.21.]