Jazzy nyereményjáték - Találkozz kedvenceiddel! Jazzy nyereményjáték - fotózkodj és nyerj! Februárban nemcsak az éteren keresztül, hanem az utcákon is találkozhatsz velünk. Keresd a 90.9 Jazzy plakátjait, és ha látsz egyet, készíts egy szelfit, majd töltsd fel Instagram vagy Facebook oldaladra a #jazzy-vel február 21-ig. Nyeremény Azok között, akik február 21-ig posztolják fotójukat (amin a 90.9 Jazzy Rádió plakátja is szerepel) a közösségi médiában a #jazzy-vel egy darab páros bérletet sorsolnak ki a Paloznaki Jazzpiknikre, ahol nyertes nem csak a koncerteken vehet részt másodmagával, hiszen elintézik, hogy a jazz balatoni fővárosába érkező sztárvendégekkel is találkozhass, személyesen. Játék időtartama [2021.02.11.]