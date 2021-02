Hangadó - tehetségeket keres a Sláger FM A 95.8 Sláger FM-en Magyarországon először, a rádióban keresi a legnagyobb tehetségeket! Ha megvan benned az a plusz, ha a zuhanyzónál jobb közönségre vágysz, ha úgy érzed, Te lehetsz az ország új felfedezettje, akkor jelentkezz e-mailben egy demód elküldésével az online@slagerfm.hu címen!



Ha tényleg ott bujkál benned a tehetség, ország-világ füle hallatára bemutathatod énektudásod élőben a Sláger FM-en! Mert itt tényleg csak a hang számít és az 1 millió forint értékű össznyeremény!



Jelentkezz még ma, és ne mulaszd el a nagy lehetőséget! online@slagerfm.hu !

Hangadó – Magyarország új tehetségkutató rádió show-ja



A Hangadó a Sláger FM új zenei tehetségkutató showműsora, melynek célja új popsztárok, tehetségek felfedezése. Az országban elsőként rádióban is megvalósítjuk a televízióban már többször bizonyított és népszerű műsort.



Keresik azokat a hallgatókat, akik elég bátornak érzik magukat, ahhoz, hogy megmutassák az énekhangjukat a Sláger FM élő adásában.



A Hangadó lelkes amatőr énekesek megmérettetése, ahol a külső nem, de a hang annál inkább számít. A verseny, ahol csak a hang számít és a hallgatók döntenek!



Válogató



A legnagyobb slágerek között válogatva a jelentkezők az online@slagerfm.hu címre küldhetik be a demó felvételeiket. A jelentkezők a Sláger FM honlapján segítségképpen használhatnak egy dal válogatást, amiből tetszőlegesen kiválaszthatják melyik slágerrel szeretnének indulni a versenyen.



Adele – Rolling In the Deep

James Arthur – Impossible

AC/DC – Highway To Hell

Lady Gaga – Poker Face

Rúzsa Magdi – Hip Hop

Israel Kamakawiwo’ole – Somewhere Over The Rainbow

Queen – We Will Rock You

Billie Eilish – Bad Guy

Tankcsapda – Mennyország Tourist

TNT – Kicsi gesztenye



A beküldött demó felvételek közül 10 jelentkező kerül be a Hangolóba, a verseny elődöntőjébe. A 10 legjobb versenyző szakmai zsűri döntése alapján kerülhet be a versenybe.



