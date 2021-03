Kaukázus: "A héten alakulnak ki a szerződéskötés részletei" Őszre elkészülhet A Dal 2021 győztese, a Kaukázus új lemeze. Erről a zenekar két tagja beszélt az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában. "A héten alakulnak ki a szerződéskötés részletei. A nyereményünk részeként egy év alatt kell elkészítenünk egy tízszámos lemezt az MTVA támogatásával, és most úgy tűnik, már idén ősszel elkészülhet az anyag" - mondta Kardos-Horváth János, a Kaukázus frontembere, aki A Dal 2021, egyben a Petőfi Zenei Díj legjobb dalszövegírója elismerést is kiérdemelte. Az énekes kitért arra, hogy fontos számára a szép magyar nyelv, ezt otthonról hozta, édesapja magyartanár és könyvtáros volt.



"A jó dal és a jó dalszöveg összetartozik, felelősséggel jár, hogy az ember mit mond. Eddig egy kicsit elrejtett, underground szerző voltam, holott a Kaukázus könnyűzenét játszik. Hogy ezen belül ez rock, világzene vagy alternatív, az csak egy címke" - jegyezte meg Kardos-Horváth János.



Mint elhangzott, az Egyetlen szó című dal már tavaly májusban megszületett, majd ősszel beadták A Dal 2021 pályázatra, és a kiválasztást követően januárban és februárban csiszolták véglegesre. Domokos Tibor billentyűs a műsorban megerősítette: az Egyetlen szó alapja tíz perc alatt készen volt.



"Minél több fúziót szeretnénk belevinni a készülő új lemezbe. Sok ötletünk van; olyan albumot akarunk csinálni, amilyen még nem volt" - mondta a frontember. MTI [2021.03.17.]