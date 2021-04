Müpa Home: műsoron a Blahalouisiana, Ida Nielsen és a Solati Három népszerű könnyűzenei/dzsessz előadó online koncertje tekinthető meg a következő hetekben a Müpa Home kínálatában. A Solati Music április 16-án, a Sophie Brown & Blahalouisiana Moon Band 17-én, az Ida Nielsen & Band pedig 30-án látható és hallható. A Müpa az elmúlt évadok során több száz koncertet és előadást rögzített, amelyből több mint száz tekinthető meg a honlapon elérhető videótárban és a Müpa Home hetente jelentkező közvetítésein - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Az Artisjus-díjas dzsessz-zongorista, Tzumo Árpád 2016-ban hívta életre a Solati Music zenekart. Az énekesnő Pocsai Krisztina kiváló hangja mellett a dalszövegeket is jegyzi, a basszusgitáron hallható Heilig Tamás a Punnany Massif és a Random Trip koncertjein is rendszeres szereplő, a dobok mögött pedig a világhírű gitárművész, Snétberger Ferenc fia, Toni Snétberger ül.



A Jazz Showcase közönsége a kvartett Debut című bemutatkozó lemezének dalait hallhatta a Müpában. A dzsessz harmóniakészletét az R'n'B, a neo-soul és hiphop formavilágával és stílusjegyeivel ötvöző dalok előremutató hangzásvilágot teremtettek a Fesztivál Színház színpadán.



A székesfehérvári Blahalouisiana 2012-es megalakulása után gyorsan a hazai pop-beat-rock színtér csillagává, elmaradhatatlan fellépőjévé vált a legnagyobb kluboknak és fesztiváloknak. 2018-as koncertjükön a zenekar második, Alagutak, fények, nagymamád jegenyéi című lemezét klasszikus hangszerelésben és díszletek közt mutatta be a Müpában. A Balázs Ádám által hangszerelt dalok a hetvenes éveket idéző környezetben szólaltak meg, vonósnégyessel, fúvósokkal és Hammond-orgonával kiegészülve.



A dán Ida Nielsen tagja volt Prince zenekarának: lendületes színpadi jelenléte és technikai felkészültsége révén hat évig volt basszusgitáros a néhai amerikai sztár mögött. Prince halála után leginkább szólókarrierjére összpontosított, az old school funkot a nu soullal és hiphoppal ötvöző dalai 2019-es jazztavaszos koncertjén a magyar rajongókat is elvarázsolták. Zenekarában Kuku Agami (rap), Phong Le (billentyűs hangszerek, ének), Oliver Engqvist (gitár, ének) és Patrick Dorcean (dob, elektronika) szerepelt.



A Müpa Home koncertjei megtekinthetőek a Müpa honlapján és hivatalos YouTube-csatornáján. MTI [2021.04.15.]