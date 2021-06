Négy kategóriában adtak át díjakat a Simándy-énekversenyen Szegeden Négy kategóriában díjazták a fiatal művészeket a 11. Nemzetközi Simándy József Énekversenyen, a legkomolyabb hagyományokkal rendelkező hazai klasszikus énekes tehetségkutató díjait vasárnap gálaműsor keretében adták át Szegeden - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A versenyre mintegy százhúszan jelentkeztek, a legtöbben Magyarországról és a határon túli magyar zenei intézményekből, de érkeztek versenyzők Szegedre Európa országai mellett az Egyesült Államokból, Dél-Koreából, Kínából, Mongoliából és Japánból is. A legfiatalabbaknak, a zeneművészeti szakgimnáziumok növendékei közül az Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója vezette nemzetközi zsűri Andrija Sekulic szerb baritonnak ítélte oda az első díjat, a második helyezést a moszkvai születésű orosz-szerb szoprán Ana Bosert, a harmadikat a fiatal magyar tenor, Szabó Bence érdemelte ki.



A felsőfokú tanulmányaik alapképzését folytató hallgatók között a zentai születésű szoprán, Csuzdi Eszter lett az első, Papp Balázs tenornak a második, Szenthelyi Krisztián baritonnak a harmadik díjat ítélte oda a zsűri.



A mesterképzésben résztvevő hallgatók között az első díjat Josipa Bilic horvát szoprán kapta, aki a tizedik Simándy-versenyen is kategóriája legjobbja lett. A második díjat Gebe-Fügi Renáta kolozsvári születésű szoprán, a harmadikat Süle Dalma szoprán vehette át.



A 36 esztendősnél fiatalabb művészek között Sonja Saric szerb szoprán érdemelte ki az első díjat, Vesna Durkovic szerb szoprán második, Chen Hongyu mongol bariton harmadik lett.



Temesi Mária, a verseny egyik alapítója és főszervezője az MTI-nek elmondta, a járvány miatt a versenyzők nem voltak könnyű helyzetben, hiszen szinte mindenhol online folyt az oktatás, ezt azonban egyáltalán nem lehetett észlelni a fiatal művészek teljesítményén. Az énekesek alig várták már, hogy élőben megmutatkozhassanak, a zsűri és a közönség magas nívójú produkciókat hallhatott. Az idei volt a verseny csaknem negyedszázados történetének legmagasabb színvonalú megmérettetése - közölte.



A professzor hangsúlyozta, a kategóriák elismerései mellett számos, elsősorban fellépési lehetőséget kínáló különdíjat kiosztott a zsűri. A fiatal művészek a verseny révén komoly segítséget kapnak pályájuk indulásához, többükkel már a helyszínen felvették a kapcsolatot a hazai és az európai zenei intézmények képviselői, menedzserei.



A Simándy József emlékét őrző versenyt 1998-ban - egykori szegedi főiskolai énektanárával - Sinkó Györggyel együtt Temesi Mária alapította. A 11. versenyt eredetileg 2020-ban rendezték volna meg, de a pandémia miatt idén tavaszra, majd kora nyárra halasztották.



Az elmúlt több mint húsz év során a megmérettetés Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező énekversenyévé vált, és olyan tehetségek mutatkoztak be rajta, akik azóta hazai és nemzetközi karriert futottak be. MTI [2021.06.21.]