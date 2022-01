Petőfi Zenei Díjátadó 2022 - Íme a nyertesek listája Kétórás showműsorban adták át hatodik alkalommal a Petőfi Zenei Díjakat, amelyet január 23-án, vasárnap este tűzött műsorára a Duna. A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV névadóját, Petőfi Sándort formázó szobrokat 11 kategóriában kapták a hazai könnyűzene legjobbjai. A gálaműsorban több meglepetés produkcióval és egy különös vendéggel lepték meg a nézőket. A hatodik Petőfi Zenei Díj átadóját idén is zárt falak mögött, fokozott biztonsági előírások betartása mellett felvett stúdióműsorban rögzítették, melyet január 23-án este a Duna Televízió műsorán követhetett a közönség. A szervezők a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV célja az volt, hogy a díj rangjához méltó körülmények között szervezzék meg idén is a díjátadót és egyben megünnepeljék a hazai könnyűzene legjobbjait. Sosem látott produkciók a 6. Petőfi Zenei Díjátadón A különleges, csak itt látható műsorszámok között szerepelt Földes László Hobo, Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula közös produkciója a Kőbányai Zenei Stúdióval, akik Póka Egon halhatatlan emlékét idézték meg, Kóbor János örökérvényű életművének legszebb slágereit a Ruby Harlem és Veres Mónika dolgozták fel közösen. Egy dal erejéig összeállt a Carson Coma énekes-gitárosa, Fekete Giorgio az Ivan & The Parazol zenekarral, az est csúcspontjaként a friss életműdíjas, id. Szakcsi Lakatos Béla a fiatal énekestehetséggel, Dánielfy Gergővel duettezett. A díjátadás ceremóniája 21. századi körítést kapott: egy humanoid robot és egy különleges fülhallgató segítségével érkezett az információ a díjazottak kilétéről. A díjátadók között olyan különleges személyiségek is szerepeltek, mint A Dal 2022-es műsorvezetői, Rókusfalvy Lili és Király Viktor, valamint zsűritagjai, Wolf Kati és Egri Péter. A műsor egyik csúcspontjaként Tátrai Tibor kollégájának, id. Szakcsi Lakatos Bélának adta át a Petőfi Zenei Díj Életműdíját, melyet korábban, 2018-ban ő is átvehetett. A 6. PETŐFI ZENEI DÍJ GYŐZTESEI A 2021-es év legjobbjait összesen 11 kategóriában hirdették ki, akikről Béli Ádám csatornaigazgató egy szakmai zsűrivel, Nagy Feróval, Horváth Charlie-val és Demeter Szilárddal, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójával közösen döntött. Néhány díjazott kilétére már tavaly fény derült, így a műsorban összesen hét kategóriában hirdettek győztest. Az év zenekara – 4S Street Az év férfi előadója – Köteles Leander Az év női előadója – Takács Dorina ’Deva’ Az év idegen nyelvű, magyar szerzeménye – Lengyel Johanna feat. Benkő Dávid – Never be Az év multimédiás projektje – BP Underground – Rock Az év elektronikus zenei előadója – Analog Balaton Az év hangszeres előadója – Varga Nóri A korábban már nyilvánosságra hozott kategóriagyőztesek: Az év dala: Kaukázus – Egyetlen szó Az év felfedezettje: Katona Petra Az év dalszövegírója: Kardos-Horváth János A PZD életműdíjasa: id. Szakcsi Lakatos Béla [2022.01.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu