Izgalmas májusi programok a Keletinél Az Aréna Garden közvetlenül az Arena Mall lábánál, a Puskás Arénától séta távolságra helyezkedik el. Mutajuk mivel készülnek májusban. Rockabilly a város szívében: Mystery Gang, Andorai Péter & The Graceband vendégszereplésével Egri Péter, a Mystery Gang frontembere a napokban tért haza Amerikából, és máris a húrok közé csap a banda. A Mystery Gang rockabilly trió garage, jungle és rockabilly zenét játszik, egy különleges koncerten pedig most csatlakozik hozzájuk Andorai Péter & The Graceband, akik a rock’n’roll királyának, Elvis Presleynek a dalait adják elő, lenyűgöző zenei minőségben. Helyszín: Aréna Garden Időpont: 2022.05.06. /P/ 20:00 A hiphop fenegyerekei és a pop hercegnője egy színpadon A hazai hiphop és rap szcéna legnépszerűbb előadói váltják egymást, ráadásul az egyik legnépszerűbb magyar énekesnő, Tóth Andi is színpadra lép egy fergeteges estén, Budapest központi helyén. DR BRS, Tóth Andi, Herceg, Different és az AK26 garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak a műfaj kedvelőinek. Helyszín: Aréna Garden Időpont: 2022.05.14. /SZ/ 19:00 DR BRS, 20:00 Tóth Andi, 21:00 Herceg, 22:00 Different, 23:00 AK26 Több mint folklór, a Keleti mellett – Karaván Família A sokak által kedvelt, egyedülálló családi zenekar, a Karaván Família az elmúlt években saját világot teremtett a cigány vokális hagyományok nyomán. A zenekar tavaly új klippel és albummal is megörvendeztette a hallgatókat, amelyeknek dalai felcsendülnek majd Budapesti koncertjükön. Helyszín: Aréna Garden Időpont: 2022.05.19. /CS/ 20:00 Legendák a Stadionok közelében A magyar hiphop élet egyik legegyedibb MC-je és zenésze Essemm, a mostanában magánéleti botrányairól elhíresült G.w.M, és az R&B-soul énekes Igni lépnek színpadra, a LEGENDS FESZTIVÁL névre keresztelt estén. Helyszín: Aréna Garden Időpont: 2022.05.20. /P/ 21:00 Essemm, 22:00 G.w.M, 23:00 Igni Aréna Garden részletes májusi program: 2022.05.05 /CS/

20:00 Prove 22:00 Beneth My skin



2022.05.06 /P/

20:00h Mystery Gang

Vendég. Andorai Péter & The Graceband 2022.05.07 21:00h LATIN NIGHT - Salsa rendezvény



2022.05.13 /P/

21:00h Bordó Sárkány



2022.05.14 /SZ/

19:00h DR BRS

20:00h Tóth Andi

21:00h Herceg

22:00h Different

23:00h AK26



2022.05.19 /CS/

20:00h Karaván Família



2022.05.20 /P/ LEGENDS FESTIVAL

21:00h Essemm

22:00h G.w.M

23:00h Igni



2022.05.21 /SZ/

20:00h 4s Street

21:00h Dorogi



2022.05.26 /CS/

20:00h Hutchky & Stars



2022.05.27 /P/

20:00h Sugarloaf



2022.05.28 /SZ/

19:00h Telegram

21:00h Dinamit Zenekar [2022.05.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu