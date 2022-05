Művészeti fesztivált rendez a Magyar Nemzeti Bank Nagy könyvünnep és kortárs művészeti kiállítás címmel hétvégi eseménysorozatot szervez a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) és az MNB Arts & Culture május 7-8-án, majd 14-15-én az MNB Budai Központjában. Május 7-én és 14-én rendezi meg az MNB és a PABooks a Nagy könyvünnepet. Az eseménysorozat két teljes napon át lehetőséget ad a könyvszakma, a szerzők, a szakértők és az olvasók személyes találkozására, a diskurzusra és a közösségépítésre - közölte a jegybank kedden az MTI-vel. A Nagy könyvünnepen többek között könyvbemutató pódiumbeszélgetések és interaktív pénzügyi edukációs foglalkozások is várják látogatókat. Az első szombat fő témája a gazdaság és a fenntarthatóság, míg 14-én a geopolitika és a menedzsment kerül középpontba.



A május 8-i és 15-i két vasárnapot a művészetnek szentelik a szervezők. A társadalmi felelősségvállalási stratégiájában foglaltakat követve ugyanis az MNB kiemelt figyelmet fordít a kultúra és a művészet értékeinek, tradícióinak megőrzésére, valamint a hazai kortárs alkotók bemutatására - hangsúlyozza a közlemény.



Mint az MNB emlékeztet, ezen missziója keretében, a nemzetközi jegybanki gyakorlathoz hasonlóan hozta létre az elmúlt években az MNB-Ingatlan Kft. tulajdonában lévő képzőművészeti gyűjteményét.



A kortárs művészeti programsorozat keretében most megvalósuló pop-up kiállításokon lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők első alkalommal személyesen is megismerkedhessenek az MNB Arts&Culture válogatás anyagaival.



A gyűjtemény szélesebb közönségnek való bemutatása során a kollekció egy-egy szelete tekinthető meg két elismert szakember - Rieder Gábor és Fabényi Julia - kurátori munkája nyomán. A két vasárnapon két különböző kiállítás várja az érdeklődőket az interaktív tárlatvezetések és előadások során.



A két hétvégén látogatható könyvbemutató események, ifjúsági és családi programok, pénzügyi és művészeti edukációs előadások, valamint az élőzenei koncertek ingyenesek, ám előzetes regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni május 5-ig, illetve május 12-ig a https://www.mnb.hu/web/konyvunnep-kortarskiallitas#programok linken lehet.



A rendezvény szombati előadásai online is követhetők lesznek mind a jegybank, mind a PABooks Youtube csatornáján.

