Csütörtökön kezdődik az Öt Templom fesztivál Győrben Győr újvárosi városrészében csütörtöktől 17. alkalommal rendezik meg az ötnapos Öt Templom fesztivált, amely az európai kulturális sokszínűség értékeit, a kultúrák és vallások közötti másság elfogadását és megértését hirdeti - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Az Öt Templom fesztivál középpontjában Győr-Újváros egyedülálló építészeti értéke, az egy utcában egymás után található, öt vallást képviselő öt templom, valamint a zsidó-keresztény kultúra áll. A programok között helyet kap a színház, az irodalom, a képzőművészet és különböző zenei műfajok.



Székely Zoltán művészettörténész minden nap vezetett túrákon, az öt templomon keresztül mutatja be az európai zsidó-keresztény kultúra hagyományait és értékeit, megismertetve a résztvevőkkel az egyes vallások hitéleti sajátosságait, azok építészeti vetületeit, valamint a békés, termékeny együttélés lehetőségét.



A nyitónapon, május 12-én Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós játékra invitálja a közönséget, amely során történetek, versek, dalok, személyes élmények elevenednek meg a színpadon. A Zsinagógában Hámori Gabriella várja közönségét Gyarmati Fanni naplója című előadásával.



Május 13-án Csuja Imre és Czutor Zoltán sajátságos irodalmi és zenei előadást tart, amelyen versek és dalok hangzanak el közérthetően, humorosan, groteszk módon, komolyan, drámaian, ugyanakkor barátságosan. Aznap a Nyugat-Bengáliából származó Parvathy Baul énekesnő, festőművész és mesélő Ismeretlen madár címmel ad koncertet, amelyen Lálan, az egyik legjelentősebb bául énekes életét meséli el annak dalain keresztül. Ehhez a vallások közötti párbeszéd lehetőségét megmutató hátteret ad a görögkatolikus templom. A pénteki napot Mező Misi zárja, aki azon a napon zenésztársak nélkül, egy gitárral ad koncertet.



Május 14-én az öt templom történetét bemutató, június végéig látható kiállítás nyílik. A katolikus templomban a Capella Theresiana olyan előadást mutat be, amelyben Pilinszky Jánosnak a művészetekkel és főleg a zenével való kapcsolatát reprezentálja. A liturgikus zenei szolgálatra szerveződött énekegyüttes programja nem a költő verseiből, hanem prózai megnyilvánulásaiból válogat. A nap végén a Makám együttes lép színpadra.



Nagy Katica és Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője zenés-irodalmi műsort ad május 15-én, amelyben Térey János, a magyar kortárs irodalom alakjának költői hangját és üzenetét vonják szakrális kompozíciós mezőbe. Aznap gregorián énekek, népénekek, barokk áriák és hangszeres improvizációk is terítéken lesznek Sebestyén Márta és a Mizsei Quartet produkciójában. Kamarás Iván a győri zsinagógában mutatja be első saját albumát Félúton címmel.



A fesztivál utolsó napján, május 16-án a Simplicissimus Kamaraegyüttes és Kovács Bálint furulyaművész ad koncertet, amelyen Vivaldi, Mancini, Caldara, Telemann és Blavet barokk zeneszerzők műveit szólaltatják meg. Faludy György Pokolbeli víg napjaim című életrajzi regényét Seres Tamás szerkeszti a Menház pódiumára. Az előadásban Balsai Móni és Adorjáni Bálint színművészeket Szirtes Edina Mókus kíséri. A rendezvénysorozat záró koncertjén a Barcelona Gipsy balKan Orchestra lép fel az Evangélikus Öregtemplomban. MTI [2022.05.10.]