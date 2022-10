Megkezdődött a Dancing with the stars 2022 - nézd vissza az 1. adás produkcióit Elképesztő nyitánnyal indult a Dancing with the Stars új évada! Otóber 8-án kezdetét vette a Dancing with the Stars harmadik évada. A TV2 táncos showjában a parkettre lépő tíz hírességnek és profi táncpartnerének a nézők mellett a zsűrit is meg kell győznie produkciójával, ha versenyben akar maradni. A nagyszabású show első két adásában ráadásul egy világsztár, a Vad angyal című sorozat sztárja, Facundo Arana is zsűritagként pontozta a párosokat. A színész szerdán érkezett Budapestre a TV2 25. születésnapja alkalmából, és alig várta, hogy elkezdődjön a show. Két éve töretlen népszerűségnek örvend a BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. Nézd vissza a produkciókat! Elképesztő nyitánnyal indult a Dancing with the Stars új évada! Dancing with the Stars 2022 1. adás - nyitány [2022.10.08.] Megosztom: