Világsztárok szórakoztatják a közönséget január 14-én Budapesten Egy rendhagyó, hatalmas Fergeteg Party-val várják a szórakozni vágyókat január 14-én, egy varázslatos helyszínen. Közkedvelt, világhírű művészek lepik el az újonnan nyílt MVM Dome csarnokot: Dr. Alban, Lou Bega, Culture Beat, East 17 képviselik a külföldi retro stílust, a házigazda DJ Dominique, a magyar fellépők közül pedig Zoltán Erika, Kozmix és Csordás Tibi (Fiesta) koncertjén bulizhatnak az érdeklődők. Induljon az új év 2023 első igaz Fergeteg Party-jával január 14-én az MVM Dome-ban! Ki ne emlékezne Dr. Alban „Sing Hallelujah!”, a Culture Beat „Mr. Vain”, az East 17 „It’s alright” vagy Lou Bega „Mambo No. 5” című világslágerére? És, hogy mi a közös tényező e négy világhírű produkcióban és a Fiestából ismert Csordás Tibiben, Zoltán Erikában vagy a Kozmixban? Hogy mindannyiukat élőben láthatja egyetlen féktelen estén az MVM Retro Dome közönsége! Aki volt már DJ Dominique bármely bulijában, az tudja, hogy az önfeledt közös táncról szólnak, együtt énekelve hazánk és a világ legnagyobb slágereit. Az ország egyik legnépszerűbb lemezlovasa ennek a fantasztikus estének a házigazdájaként gondoskodik a forró hangulatról, és varázsolja a Dome-ot a ’90-es évek diszkójává. Rendhagyó időutazás a zene és a tánc egy dicső, békebeli korszakába. A legismertebb dalok és legendás előadók élőben egy színpadon 2023. január második szombatján az MVM Dome-ban! DJ Dominique elárulta, hogy az esemény keretein belül az igényesség minden szinten megmutatkozik, a beengedés, a látványvilág, a hangzás, a fellépők, a ruházat szempontjából az igényességre törekszenek. - Nagyon hiszek abban, hogy a retro egy igényes műfaj, és ez a különleges Fergeteg Party megszervezése során az volt a határozott célunk, hogy egy igényes rendezvényt hozzunk létre, egy igényes helyszínen, igényes fellépőkkel. A Broadway iroda tulajdonosainak közreműködésével sikerült megszervezni, hogy ismert és közkedvelt világsztárok érkezzenek hazánkba. Annyi titkot elárulhatok, hogy a plakáton nincs minden híresség feltüntetve, aki fellép az eseményen, érkeznek meglepetés vendégek is. Egészen különleges díszletekkel, videós, látványos elemekkel készülünk. Nagyon hálás vagyok a producernek, hogy nem húzták ki a listánkról az ötleteinket. Például lesz a terem közepén egy forgó DJ pult, amelyik körbefordul teljesen 360 fokban, onnan is fogok zenélni, és lesz egy nagy ledfal, faltól falig videókat vetítünk. Egy igényes VIP résszel is készülünk, ahova már nagyon sok ismert ember, zenész elfogadta a meghívást. Megdöbbentő számban jelentkeztek közszereplők, sportolók, művészek, influenszerek minden korosztályban. Önmagában egy külön bulit tartunk ott, be is jelentkezünk onnan élőben. Az egész helyszínnek olyan illata van mint egy vadonatúj autónak, hiszen nemrég nyitott, és csupán néhány eseményt tartottak benne eddig - kezdte Várkonyi Attila, ismert nevén DJ Dominique. - Nagyon örülök, hogy a magyar fellépők egyben a barátaim is: köztük Zoltán Erika, Kozmix és Csordás Tibi. A magyar retro fellépők ugyanolyan elbírálásban részesülnek mint a külföldiek. Nem vagyok híve, hogy lenézzük, vagy lesajnáljuk a hazai zenészeket a külföldiekkel szemben. Ráadásul az igazi buli mindig a magyar fellépők segítségével valósul meg! Dr. Albannak van a legtöbb dala, amit játszanak a rádiók is, így ő tud egy olyan fél órás koncertet adni, amely során az összes dal ismert. Lou Bega régen járt Magyarországon, és nagyon különleges előadó, sokféle dallal is rendelkezik, igényes előadónak tartom őt. East 17 ritkán jár külföldre, úgyhogy nagy dolog, hogy eljönnek hazánkba. Léptem fel velük az elmúlt években egyszer, nagyon szimpatikus, pozitív társaság. A Culture Beat pedig az elektronikus zene képviselője, sokan kedvelik őket. Ez egy olyan esemény, amin részt kell venni - hangoztatta Dj Dominique, aki elmondta, hogy nagyon sok olyan családot lát, ahol minimum két generáció együtt önfeledten szórakozik. Van olyan, ahol nagymama, anyuka és gyermekek is együtt vesznek részt ezeken a rendezvényeken. - Több generációs a retro, minimum kettő, de sok esetben három, ami azt jelenti, hogy vannak az én korosztályomból valók: az 50-60 évesek, akik tinédzserekként élvezték ezeket a slágereket. Vannak az ő gyermekeik, akik 30 és 40 körül vannak, ők a szüleiktől hallották ezeket a szerzeményeket, és az ő gyerekeik, akik most tizenévesek. Ők egyrészt a szülőktől ismerik ezeket a retro felvételeket, másrészt a házibuliban egymástól hallják. Használom is azt a szlogent, hogy a retro összeköt. Úgy látom, hogy sokszor a szülők a gyerekeik társaságában szórakoznak, és együtt éneklik azokat a dalokat, amelyek a szülők vagy nagyszülők gyerekkorában népszerű slágerekként voltak ismertek. Mai tizen- és huszonévesek ezekre a slágerekre házibuliznak. Ennek sok oka van: például szociológiai oka is, mert sok család is él együtt, szakmai is, hiszen jobbak a régi zenék. Illetve valamiért van egy lelki-szociológiai oka is, mivel mind a nyolcvanas mind a kilencvenes évekhez nagyon pozitív élményeket csatolnak.

