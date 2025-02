Adele The Show From London - lenyűgöző tribute koncert Budapesten: jegyek itt Egy felejthetetlen este vár minden Adele-rajongóra Budapesten! Az Adele Tribute Hometown Glory előadás egy különleges zenei élményt kínál, amely hitelesen idézi meg napjaink egyik legnagyobb soul énekesnőjének hangzását és érzelmi világát. Adele legnagyobb slágerei élőben A másfél órás koncerten felcsendülnek a világszerte ismert dalok, köztük a "Someone Like You", a "Rolling in the Deep", a "Hello" és a legendás "Skyfall", amely a James Bond film főcímdala volt. A show grandiózus látványvilággal, élő zenekarral és a legmodernebb fény- és hangtechnikával varázsolja el a közönséget. Időpont és jegyvásárlás:

Június 9., hétfő, 19:00 → Jegyvásárlás Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ, 1123 Budapest, Jagelló út 1-3. Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget, hogy élőben élvezze Adele legnagyobb slágereit egy világszínvonalú előadásban! [2025.02.22.] Megosztom: