Everflash dal- és klippremier Van kiút címmel megjelent az EVERFLASH legújabb dala, ami nem csak a zenekar egy újabb szerzeménye, de egyben az új frontember bemutatkozása is. „Az EVERFLASH vadonatúj dala, amely a Van kiút címet kapta, egy személyes veszteségről, általánosságban a depresszióról és a magánnyal küzdő emberekről szól. A zenekar azt szerette volna elmondani benne, hogyha az ember a saját kezébe veszi az irányítást és kívül helyezkedik az adott problémán, akkor van megoldás, ki lehet kerülni abból az örvényből, amely a mélybe húz. A klipet ismét Gerő András Péter csapata készítette, aki korábban az együttes Édenkert című dalának szöveges klipjén is dolgozott. A képi világot, a vizuális megjelenést a zenekar álmodta meg és Farkas Christian operatőr, Simon Leila colorist és Gerő Andris vágó közös munkájának gyümölcse. Ebben az ún. image klipben mutatják be új énekesüket, Várhalmi Györgyöt, aki 2024 őszén csatlakozott hozzájuk és vele együtt írják nagylemezük dalait.” [2025.03.10.] Megosztom: