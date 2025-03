Már csak néhány nap és érkezik: Leaves Eyes - Myths Of Fate Tour Már javában zajlik a Leaves' Eyes headliner turnéja, s a tavaly tavasszal megjelent "Myths Of Fate" lemez nevével fémjelzett körút pár nap múlva Budapestre ér. Az este egyébként nagyon spécinek ígérkezik, már csak azért is, mert az összesen 4 fellépő zenekar mindegyike más és más módon kapcsólodik a metalhoz - már ami a stílusát illet. De nézzük is sorban. A turné különleges vendége valóban különleges: Szibériából érkezik a NYTT LAND. A formációt egy házaspár alkotja, zenéjük pedig rituális nordic folk rock, ambient, vagyis egy nagyon érdekes és egyébként itthon ritkán látható performanszra számíthatunk. Közvetlenül a NYTT LAND előtt kap színpadot a chilei extrém metalos ATER. Az este nyitányáról pedig a melodic death / black metal brigád, a német Halls Of Oblivion gondoskodik. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a THE FLAMING ARTS AGENCY bemutatja:

Leaves' Eyes - Myths Of Fate Tour 2025

vendégek: NYTT LAND

ATER (CHI)

HALLS OF OBLIVION

2025.03.18.

Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 18:00

Jegyek