Kapcsolatok • Budapesti Operettszínház Együtt az autistákért gála a Budapesti Operettszínházban A Budapesti Operettszínház kiemelten fontosnak tartja, hogy támogassa autista embertársainkat a minél teljesebb élet megteremtésében és megélésében, ezért – ahogyan immár hagyománnyá vált – idén is gálakoncertet rendez az Együtt az Autistákért Alapítvány javára. A gálára 2025. március 25-én kedden, 19 órától Együtt az Autistákért címmel kerül sor. A műsorban felcsendülnek a legnépszerűbb és leghíresebb operett- és musicalrészletek az Operettszínház sztárjai és fiatal tehetségei, Bojtos Luca, Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas, Füredi Nikolett, Kiss Diána, Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas, érdemes művész, Szendy Szilvi, Lévai Enikő, Peller Anna, Nagy Alma Virág, Dénes Viktor, Peller Károly, Sándor Péter, Tassonyi Balázs, Kocsis Dénes, Laki Péter és Ninh Duc Hoang Long előadásában. Színpadra lép Simon István Harangozó Gyula-díjas balettművész és a Budapesti Operettszínház balettkara, az est sztárvendége pedig Martina Arduino a Milánói Scala Étoile-ja, az európai táncélet fényes csillaga lesz. Az előadást Bori Tamás rendezte, közreműködik a Budapesti Operettszínház Zenekara és Énekkara (karigazgató: Szabó Mónika), vezényel Pfeiffer Gyula főzeneigazgató. Néhány gondolat az autizmusról Az autizmussal élő ember a szociális interakciókban gyakran eltér a tipikus idegrendszerrel élőtől, mint például a szemkontaktus használatában, a szociális kapcsolatok szabályozásában, a kortársi kapcsolatokban, vagy éppen az élmények kölcsönös megosztásában. Nagyon gyakori, hogy érzékszervei az átlagosnál finomabban hangoltak, a zajok, a fények, az erős illatok könnyebben túlterhelhetik őket. Egyes autizmus-spektrumon élő embereknek nehezebb megérteni a közösség írott és íratlan szabályait, nehezen olvasnak a gesztusokból, a mimikából, és gyakran nehezen értik a hasonlatokat, vagy a szófordulatokat. Ugyanakkor igazságérzetük, kreativitásuk, struktúralátásuk hatalmas előny lehet, amely által közösségeink gazdagodhatnak. Az autizmussal élők érzelmei ugyanolyan mélyek és őszinték, mint a neurotipikusoké, csak ezeket másként fejezik ki. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy minden autizmus spektrumzavarral élő ember rendelkezik egyfajta „szuperképességgel” és a Tom Cruise és Dustin Hoffman főszereplésével készült Esőember című film főszereplőjével azonosítják őket. Ez a kép azonban nem felel meg a valóságnak. Az autizmus bizonyos vonatkozásai lehetnek enyhék, de igen súlyosak is, amikor az érintett autista személyek egész életen át teljes ellátásra szorulnak. Az állapot leírása viszonylag későn történt meg, éppen ezért az ellátás megszervezése is lemaradásban van, bár óriási fejlődésen ment át az utóbbi két évtizedben. Megfelelő, speciális módszerekkel igen jó eredmények érhetők el a nehézségek kompenzálásában és a szociális beilleszkedésben, ehhez azonban befogadó közösségekre is szükség van. Autizmussal élő embertársaink megértése és támogatása nem csak számukra fontos: velük együtt erősebb, jobban funkcionáló közösségeket építhetünk. Találkozzunk március 25-én kedden este az értük rendezett gálakoncerten! Jegyvásárlás Budapesti Operettszínház

Fotó: Budapesti Operettszínház - Juhász Éva [2025.03.13.]

KERESSEN HITELET 30 PERC ALATT szolgáltatás [2025.03.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu